Княгиня Монако празднует 46-й день рождения на фоне скандала о расточительстве

Княгиня Монако Шарлин. Фото: instagram.com/charleneofmonaco

Княгиня Монако Шарлин сегодня отмечает свой 46-й День рождения. Королевский дворец довольно сдержанно поздравил жену короля, возможно из-за недавнего скандала вокруг расходов Шарлин и Альбера.

Поздравления опубликовали в официальном Instagram королевской семьи Монако.

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Коротко поздравили

В честь дня рождения княгини Монако, который она празднует сегодня, 25 января, королевский дворец опубликовал публикацию в официальных социальных сетях.

В честь 46-летия запостили фото с крупным планом лицо Шарлин, которая была одета в черное и сдержанно улыбалась.

"Поздравляем принцессу Шарлин с днем рождения!" — коротко написали под фото.

Некоторые предположили, что так скромно княгиню поздравили из-за случившегося накануне скандала.

Всплыли факты расточительства

Бухгалтер Клод Пальмеро, который работал на королевскую семью и был уволен в прошлом году, в течение 20 лет вел заметки по поводу расходов князя и его близкого окружения. Теперь эта информация попала в руки журналистов. Частично записи бухгалтера опубликовали в Daily Mail.

Согласно заметкам Пальмеро, княгиня Шарлин получала пособие в размере около 1,2 миллиона фунтов стерлингов в год. Также она нанимала нелегальных мигрантов, которым платили менее 90 фунтов в день. И бухгалтер постоянно писал, что она перетрачивает бюджет.

"Это безумие! Я не могу контролировать расходы княгини", — писал Пальмеро в своих заметках два года назад.

Несмотря на то, что Шарлин помогала деньгами своему брату, которому дала около миллиона фунтов на строительство дома, для своих детей женщина нанимала нянь-нелегалов. Таким образом, она платила по 100 евро в день филиппинкам, которые иногда даже не имели документов и находились в стране нелегально. Одна из нянь вела себя непрофессионально и привязывала собаку в душе, пишет бухгалтер в заметках.

Но оказалось, что и Альбер стоит своей жены. Он сам ежегодно тратит огромное количество денег, чтобы обеспечить своих внебрачных детей и их семьи. Известно, что у князя их двое, однако говорят, что на самом деле детей больше.

Напомним, ранее мы писали, что королевская семья Монако сходила в цирк.

Также мы сообщали, что князь Монако с семьей представили открытку.