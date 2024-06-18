Кацуріна топлес — кохана Дантеса показалась у спокусливому образі

Кохана Дантеса Даша Кацуріна показалася без спіднього — як відреагував співак
Блогерка та бізнесвумен Даша Кацуріна поділилася із шанувальниками відвертими фото. Кохана співака Володимира Дантеса позувала перед камерою без білизни та зізналася, що їй зараз важко займатися своєю справою.
Фото вона опублікувала на своїй сторінці Instagram.
Кацуріна у звабливому образі
Кохана відомого співака поділилася відвертими фото. Кацуріна позувала перед камерою без бюстгальтера, прикриваючи груди руками. Дівчина розпустила кучеряве волосся і підкреслила очі темним олівцем. Вона натякнула на те, що зараз їй важко залишатися вірною своїй справі.
"Просто вловіть сенс. Змусити себе продовжувати робити те, що робите, або залишитись там, де ви є, хоч це і складно чи неприємно", — підписала фото Кацуріна.
На допис блогерки відреагував її коханий та підтримав теплими компліментами. Підписники зірки не також не пройшли повз. Вони захоплюються її красою.
"Як ж ти красиваааа і ніжнааааа", — написав Дантес.
Нагадаємо, ми раніше писали, що зірка фільмів для дорослих Юлія Сенюк та співак Володимир Дантес об'єдналися заради допомоги безпритульним тваринам. А також артист розповів про те, як незнайомець у Львові вдарив його кохану.
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