Кацуріна топлес — кохана Дантеса показалась у спокусливому образі

Блогерка, бізнесвумен Даша Кацуріна. Фото: instagram.com/dasha_katsurina

Блогерка та бізнесвумен Даша Кацуріна поділилася із шанувальниками відвертими фото. Кохана співака Володимира Дантеса позувала перед камерою без білизни та зізналася, що їй зараз важко займатися своєю справою.

Фото вона опублікувала на своїй сторінці Instagram.

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Кохана відомого співака поділилася відвертими фото. Кацуріна позувала перед камерою без бюстгальтера, прикриваючи груди руками. Дівчина розпустила кучеряве волосся і підкреслила очі темним олівцем. Вона натякнула на те, що зараз їй важко залишатися вірною своїй справі.

"Просто вловіть сенс. Змусити себе продовжувати робити те, що робите, або залишитись там, де ви є, хоч це і складно чи неприємно", — підписала фото Кацуріна.

Блогерка, бізнесвумен Даша Кацуріна. Фото: instagram.com/dasha_katsurina

Блогерка, бізнесвумен Даша Кацуріна. Фото: instagram.com/dasha_katsurina

На допис блогерки відреагував її коханий та підтримав теплими компліментами. Підписники зірки не також не пройшли повз. Вони захоплюються її красою.

"Як ж ти красиваааа і ніжнааааа", — написав Дантес.

Коментарі під публікацією Даші Кацуріної. Фото: instagram.com/dasha_katsurina

Нагадаємо, ми раніше писали, що зірка фільмів для дорослих Юлія Сенюк та співак Володимир Дантес об'єдналися заради допомоги безпритульним тваринам. А також артист розповів про те, як незнайомець у Львові вдарив його кохану.