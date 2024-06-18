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Возлюбленная Дантеса Даша Кацурина показалась без нижнего белья — как отреагировал певец

18 июня 2024 18:36
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор
Кацурина топлесс — любимая Дантеса показалась в соблазнительном образе
Блогер, бизнес-вумен Даша Кацурина. Фото: instagram.com/dasha_katsurina
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор

Блогер и бизнес-вумен Даша Кацурина поделилась с поклонниками откровенными фото. Возлюбленная певца Владимира Дантеса позировала перед камерой без белья и призналась, что ей сейчас не просто заниматься своим делом.

Фото она опубликовала на своей странице Instagram.

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Возлюбленная известного певца поделилась откровенными фото. Кацурина позировала перед камерой без бюстгальтера, прикрывая грудь руками. Девушка распустила вьющиеся волосы и подчеркнула глаза темным карандашом. Она намекнула на то, что сейчас ей трудно оставаться верной своему делу.

"Просто уловите смысл. Заставить себя продолжать делать то, что делаете, или остаться там, где вы есть, хоть это сложно или неприятно", — подписала фото Кацурина.

Возлюбленная Дантеса Даша Кацурина показалась без нижнего белья — как отреагировал певец - фото 1
Блогер, бизнес-вумен Даша Кацурина. Фото: instagram.com/dasha_katsurina
Возлюбленная Дантеса Даша Кацурина показалась без нижнего белья — как отреагировал певец - фото 2
Блогер, бизнес-вумен Даша Кацурина. Фото: instagram.com/dasha_katsurina

На сообщение блогера отреагировал ее любимый и поддержал теплыми комплиментами. Подписчики звезды не также не прошли мимо. Они восхищаются ее красотой.

"Как же ты красивая ааа и нежная аааа", — написал Дантес.

Возлюбленная Дантеса Даша Кацурина показалась без нижнего белья — как отреагировал певец - фото 3
Комментарии под публикацией Даши Кацуриной. Фото: instagram.com/dasha_katsurina

Напомним, мы ранее писали, что звезда фильмов для взрослых Юлия Сенюк и певец Владимир Дантес объединились ради помощи бездомным животным. А также артист рассказал о том, как незнакомец во Львове ударил его любимую.

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