Кацурина топлесс — любимая Дантеса показалась в соблазнительном образе

Блогер, бизнес-вумен Даша Кацурина. Фото: instagram.com/dasha_katsurina

Блогер и бизнес-вумен Даша Кацурина поделилась с поклонниками откровенными фото. Возлюбленная певца Владимира Дантеса позировала перед камерой без белья и призналась, что ей сейчас не просто заниматься своим делом.

Фото она опубликовала на своей странице Instagram.

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Возлюбленная известного певца поделилась откровенными фото. Кацурина позировала перед камерой без бюстгальтера, прикрывая грудь руками. Девушка распустила вьющиеся волосы и подчеркнула глаза темным карандашом. Она намекнула на то, что сейчас ей трудно оставаться верной своему делу.

"Просто уловите смысл. Заставить себя продолжать делать то, что делаете, или остаться там, где вы есть, хоть это сложно или неприятно", — подписала фото Кацурина.

Блогер, бизнес-вумен Даша Кацурина. Фото: instagram.com/dasha_katsurina

Блогер, бизнес-вумен Даша Кацурина. Фото: instagram.com/dasha_katsurina

На сообщение блогера отреагировал ее любимый и поддержал теплыми комплиментами. Подписчики звезды не также не прошли мимо. Они восхищаются ее красотой.

"Как же ты красивая ааа и нежная аааа", — написал Дантес.

Комментарии под публикацией Даши Кацуриной. Фото: instagram.com/dasha_katsurina

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