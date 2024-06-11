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Чолов'яга вдарив по дупі — Дантес здивував пригодами у Львові

11 червня 2024 19:56
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Анна Куделюк
редактор
Кохану Дантеса вдарив по сідницях незнайомий чоловік
Український співак Володимир Дантес. Фото: скриншот інтерв'ю
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор

Відомий український співак Володимир Дантес поділився неприємною історією, яка сталася із його коханою Дашею Кацуріною у Львові. Дівчину під час прогулянки вдарив по сідницях невідомий чоловік.

Про це він розповів в інтерв'ю M1 music.

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Дантес про неприємний випадок у Львові та аб'юз

Нещодавно співак випустив кліп на пісню "Дура" про аб'юзивні стосунки. Артист зізнався, що на цю пісню його надихнули українські шоу "Вагітна у 16" та "СуперМама", в яких часто показують негативний приклад насилля у стосунках.

Дантес зізнається, що аб'юз у стосунках з'являється через те, що у радянські часи це було варіантом норми. Він пригадав, що у школі смикав дівчат за коси, адже так робили більшість його однокласників.

Він пригадав, як під час прогулянки Львовом до його коханої Даші Кацуріної підійшов невідомий чоловік та вдарив по сідницях. Він не пішов собі далі, а ще й додав, що все нормально. Дантес впевнений, що люди собі і досі дозволяють таку поведінку через толерування таких, здавалося б, не невинних образ дівчаток, як смикання за косички.

Чолов'яга вдарив по дупі — Дантес здивував пригодами у Львові - фото 1
Український співак Володимир Дантес з коханою Дашею Кацуріною. Фото: instagram.com/volodymyrdantes/
Чолов'яга вдарив по дупі — Дантес здивував пригодами у Львові - фото 2
Український співак Володимир Дантес з коханою Дашею Кацуріною. Фото: instagram.com/volodymyrdantes/

"Ми гуляли Львовом, і якийсь чолов'яга дав Даші по дупі. Він потім одразу такий: "Та що ти, мала, заспокойся". І це називається кетколінг. І взагалі такі штуки чомусь у нас вважаються нормою. І я в дитинстві так само поводився через недосвідченість. Тоді просто ти не вмієш по-іншому. Згодом тобі пояснюють, що за косички смикати — неприкольно. І дівчата, на жаль, часто пробачають, бо готові повірити в краще", — пояснив співак.

Нагадаємо, ми раніше писали, що зірка фільмів для дорослих Юлія Сенюк та співак Володимир Дантес об'єдналися заради допомоги безпритульним тваринам. А також артист зворушливо привітав кохану із днем народження.

Володимир Дантес
українські зірки
Даша Кацуріна
аб'юзер
Львів
відносини

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