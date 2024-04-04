Кохана Роналду вразила люксовим аксесуаром за чотири мільйони гривень

Наречена Роналду Джорджина Родрігес. Фото: instagram.com/georginagio/

Джорджина Родрігес показала люксовий аксесуар. Зірка похизувалась сумкою вартістю чотири мільйони гривень.

Фото Джорджина запостила в Instagram.

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На фото наречена Кріштіану Роналду знялася у темно-сірій сукні. 30-річна модель позувала з червоною сумкою Hermes Birkin зі шкіри крокодила, яка коштує 89 000 фунтів стерлінгів (чотири мільйони гривень). Позуючи на тлі пальми, Джорджина підписала знімок: "Мама працює".

Зірка доповнила образ простими чорними туфлями на підборах і безліччю прикрас з діамантами.

Раніш фото Джорджини було піддане цензурі газетою іранського режиму. Вона була зображена на сімейному фото з нагоди святкування 39-го дня народження суперзірки португальського футболу. Джорджина була в обтягуючій фігурі чорній сукні, жінка обіймала старшого сина Роналду Кріштіану Роналду-молодшого, коли сім’я з шести осіб збиралася навколо святкового торта.

Фото, опубліковане 621 мільйоном підписників Роналду в Instagram, швидко підхопили новинні видання по всьому світу, включаючи газету Hamshahri. Однак замість того, щоб надрукувати оригінал, тегеранське видання відверто відредагувало знімок так, що округлі сідниці Родрігес деформувалися.

Нагадаємо, наречена Роналду вийшла на подіум Тижня моди. А раніше наречена Роналду знялась для обкладинки глянцю.