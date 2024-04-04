Возлюбленная Роналду поразила люксовым аксессуаром за четыре миллиона гривен

Невеста Роналду Джорджина Родригес. Фото: instagram.com/georginagio/

Джорджина Родригес показала люксовый аксессуар. Звезда похвасталась сумкой стоимостью четыре миллиона гривен.

Фото Джорджина запостила в Instagram.

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На фото невеста Криштиану Роналду снялась в темно-сером платье. 30-летняя модель позировала с красной сумкой Hermes Birkin из кожи крокодила, которая стоит 89 000 фунтов стерлингов (четыре миллиона гривен). Позируя на фоне пальмы, Джорджина подписала снимок: "Мама работает".

Звезда дополнила образ простыми черными туфлями на каблуке и множеством украшений с бриллиантами.

Ранее фото Джорджины было подвергнуто цензуре газетой иранского режима. Она была изображена на семейном фото по случаю празднования 39 дня рождения суперзвезды португальского футбола. Джорджина была в обтягивающей фигуру черном платье, женщина обнимала старшего сына Роналду Криштиану Роналду-младшего, когда семья из шести человек собиралась вокруг праздничного торта.

Фото, опубликованное 621 миллионам подписчиков Роналду в Instagram, быстро подхватили новостные издания по всему миру, включая газету Hamshahri. Однако вместо того, чтобы напечатать оригинал, тегеранское издание откровенно отредактировало снимок так, что округлые ягодицы Родригес деформировались.

Напомним, невеста Роналду вышла на подиум Недели моды. А раньше невеста Роналду снялась для обложки глянца.