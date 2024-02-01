Наречена Роналду похизувалась розкішним бюстом у рекламі модного бренду

Джорджинна Родрігез. Фото: instagram.com/guess/

Наречена та мама дітей Кріштіану Роналду Джорджина Родрігез минулого року стала обличчям марки GUESS. Бренд поділився новим промо майбутньої колекції.

Відео з'явилося на офіційному YouTube каналі марки.

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Джорджина нещодавно розповіла, що хотіла, щоб її життєва історія стала прикладом для інших. Зірка у новій рекламі приміряла безліч розкішного вбрання та продемонструвала свої пишні форми.

"Прогуляйтеся разом із Джординою Родрігез чудовим садом, повним свіжих квітів, ностальгії та весняної розкоші поза часом", — закликають у соцмережах марки, рекламуючи весняну колекцію одягу.

Прихильники відзначили красу Джорждини та те, що нарешті для рекламних кампаній запрошують жінок з наближеними до реальності фігурами.

"Нарешті представлені справжні жінки, а не надто худі. Яка королева".

"Вона така прекрасна".

"Діва", — захоплюються підписники.

Джорджина Родрігез вже багато років перебуває у стосунках з футболістом Кріштіану Роналду. У Джорджини від Кріштіану двоє дітей біологічних — Алана Мартіна і Белла, яких вони народили в квітні минулого року, та троє всиновлених.

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