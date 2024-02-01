Наречена Роналду похизувалась розкішним бюстом у рекламі модного бренду

Наречена Роналду похизувалася розкішним бюстом у рекламі модного бренду
Наречена та мама дітей Кріштіану Роналду Джорджина Родрігез минулого року стала обличчям марки GUESS. Бренд поділився новим промо майбутньої колекції.
Відео з'явилося на офіційному YouTube каналі марки.
Наречена Роналду стала обличчям нової колекції GUESS
Джорджина нещодавно розповіла, що хотіла, щоб її життєва історія стала прикладом для інших. Зірка у новій рекламі приміряла безліч розкішного вбрання та продемонструвала свої пишні форми.
"Прогуляйтеся разом із Джординою Родрігез чудовим садом, повним свіжих квітів, ностальгії та весняної розкоші поза часом", — закликають у соцмережах марки, рекламуючи весняну колекцію одягу.
Прихильники відзначили красу Джорждини та те, що нарешті для рекламних кампаній запрошують жінок з наближеними до реальності фігурами.
"Нарешті представлені справжні жінки, а не надто худі. Яка королева".
"Вона така прекрасна".
"Діва", — захоплюються підписники.
Джорджина Родрігез вже багато років перебуває у стосунках з футболістом Кріштіану Роналду. У Джорджини від Кріштіану двоє дітей біологічних — Алана Мартіна і Белла, яких вони народили в квітні минулого року, та троє всиновлених.
Нагадаємо, спокуслива Тіна Кароль влаштувала фотосесію у сукні на оголене тіло.
Раніше наречена Роналду підкреслила пишні форми мереживним міні.
Читайте Новини.LIVE!