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Наречена Роналду похизувалася розкішним бюстом у рекламі модного бренду

1 лютого 2024 06:56
b507db85-091a-43a8-c260-df659ba9e900 - Валентина Сливко
Наречена Роналду похизувалась розкішним бюстом у рекламі модного бренду
Джорджинна Родрігез. Фото: instagram.com/guess/
b507db85-091a-43a8-c260-df659ba9e900 - Валентина Сливко

Наречена та мама дітей Кріштіану Роналду Джорджина Родрігез минулого року стала обличчям марки GUESS. Бренд поділився новим промо майбутньої колекції.

Відео з'явилося на офіційному YouTube каналі марки.

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Джорджина нещодавно розповіла, що хотіла, щоб її життєва історія стала прикладом для інших. Зірка у новій рекламі приміряла безліч розкішного вбрання та продемонструвала свої пишні форми.

 

"Прогуляйтеся разом із Джординою Родрігез чудовим садом, повним свіжих квітів, ностальгії та весняної розкоші поза часом", — закликають у соцмережах марки, рекламуючи весняну колекцію одягу.

Прихильники відзначили красу Джорждини та те, що нарешті для рекламних кампаній запрошують жінок з наближеними до реальності фігурами.

"Нарешті представлені справжні жінки, а не надто худі. Яка королева".

"Вона така прекрасна".

"Діва", — захоплюються підписники.

Джорджина Родрігез вже багато років перебуває у стосунках з футболістом Кріштіану Роналду. У Джорджини від Кріштіану двоє дітей біологічних — Алана Мартіна і Белла, яких вони народили в квітні минулого року, та троє всиновлених.

Нагадаємо, спокуслива Тіна Кароль влаштувала фотосесію у сукні на оголене тіло.

Раніше наречена Роналду підкреслила пишні форми мереживним міні.

Кріштіану Роналду
Джорджина Родрігес
закордонні зірки
зірки

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