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KOLA показала, як відпочиває з чоловіком у Карпатах

5 січня 2024 18:07
089dddab-61b1-4d57-9ac0-91ad359b8800 - Ольга Квасниця
Ольга Квасниця
Редактор
KOLA показала, як відпочиває з чоловіком у Карпатах
Співачка KOLA у Карпатах. Фото: instagram.com/kola__official
089dddab-61b1-4d57-9ac0-91ad359b8800 - Ольга Квасниця
Ольга Квасниця
Редактор

KOLA втекла на два дні у Карпати разом зі своїм чоловіком, обличчя якого приховує. Відпочивали вони у аутентичній хатинці у горах. 

Фотографіями співачка поділилася у своєму Instagram

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Співачка KOLA, яка нещодавно шокувала новиною, що таємно вийшла заміж у Празі, поїхала на відпочинок до Карпат разом зі своїм новоспеченим чоловіком.

 

Співачка KOLA у Карпатах. Фото: instagram.com/kola__official

Обранцем Анастасії Прудіус став громадянин Ізраїлю на ім'я Слава, який родом з Дніпра. Чоловік старший за співачку на 13 років і має дітей. 

Обличчя коханого KOLA не показує, проте часто на фото він з'являється частково або зі спини. 

 

Співачка KOLA у Карпатах. Фото: instagram.com/kola__official

Цього разу подружжя вирушило у гори, аби усамітнитися у хатинці, яка має "вайб" минулих часів.

 

"Два дні — це нещадно мало для такого місця, але я дуже дякую за них. Автентичне, чисте, сповнене натхнення місце, де душа співає, але знаєте, так не голосно, а дуже спокійно… це не реклама, це подяка людям, які зробили такий куточок, в якому кожен береже все що навкруги!" — поділилася враженнями співачка.

Судячи з атмосферних фото, Анастасія з чоловіком купалися у гарячих чанах, смачно їли, насолоджувалися краєвидами і компанією один одного. 

 

KOLA з чоловіком відпочивають у Карпатах. Фото: instagram.com/kola__official
KOLA з чоловіком відпочивають у Карпатах. Фото: instagram.com/kola__official

Нагадаємо, раніше ми писали, що співачка KOLA вперше розповіла про свого коханого.

Також ми повідомляли, що KOLA розповіла, коли бачилась з чоловіком, та про плани на Новий Рік.

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