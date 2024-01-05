KOLA показала, як відпочиває з чоловіком у Карпатах
KOLA втекла на два дні у Карпати разом зі своїм чоловіком, обличчя якого приховує. Відпочивали вони у аутентичній хатинці у горах.
Фотографіями співачка поділилася у своєму Instagram.
Усамітнилися на природі
Співачка KOLA, яка нещодавно шокувала новиною, що таємно вийшла заміж у Празі, поїхала на відпочинок до Карпат разом зі своїм новоспеченим чоловіком.
Обранцем Анастасії Прудіус став громадянин Ізраїлю на ім'я Слава, який родом з Дніпра. Чоловік старший за співачку на 13 років і має дітей.
Обличчя коханого KOLA не показує, проте часто на фото він з'являється частково або зі спини.
Цього разу подружжя вирушило у гори, аби усамітнитися у хатинці, яка має "вайб" минулих часів.
"Два дні — це нещадно мало для такого місця, але я дуже дякую за них. Автентичне, чисте, сповнене натхнення місце, де душа співає, але знаєте, так не голосно, а дуже спокійно… це не реклама, це подяка людям, які зробили такий куточок, в якому кожен береже все що навкруги!" — поділилася враженнями співачка.
Судячи з атмосферних фото, Анастасія з чоловіком купалися у гарячих чанах, смачно їли, насолоджувалися краєвидами і компанією один одного.
Нагадаємо, раніше ми писали, що співачка KOLA вперше розповіла про свого коханого.
Також ми повідомляли, що KOLA розповіла, коли бачилась з чоловіком, та про плани на Новий Рік.
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