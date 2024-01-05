KOLA показала, как отдыхает с мужем в Карпатах

Певица KOLA в Карпатах. Фото: instagram.com/kola__official

KOLA сбежала на два дня в Карпаты вместе со своим мужем, лицо которого скрывает. Отдыхали они в аутентичной хате в горах.

Фотографиями певица поделилась в своем Instagram.

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Певица KOLA, которая недавно шокировала новостью о том, что тайно вышла замуж в Праге, уехала на отдых в Карпаты вместе со своим новоиспеченным мужем.

Певица KOLA в Карпатах. Фото: instagram.com/kola__official

Избранником Анастасии Прудиус стал гражданин Израиля по имени Слава, родом из Днепра. Мужчина старше певицы на 13 лет и имеет детей.

Лицо любимого KOLA не показывает, однако часто на фото он появляется частично или со спины.

Певица KOLA в Карпатах. Фото: instagram.com/kola__official

На этот раз супруги отправились в горы, чтобы уединиться в хате, которая имеет "вайб" прошлых времен.

"Два дня — это беспощадно мало для такого места, но я очень благодарю за них. Аутентичное, чистое, полное вдохновение место, где душа поет, но знаете, так не громко, а очень спокойно… это не реклама, это благодарность людям, которые сделали такой уголок, в котором каждый бережет все, что вокруг!" — поделилась впечатлениями певица.

Судя по атмосферным фото, Анастасия с мужем купались в горячих чанах, вкусно ели, наслаждались видами и компанией друг друга.

KOLA с мужем отдыхают в Карпатах. Фото: instagram.com/kola__official

KOLA с мужем отдыхают в Карпатах. Фото: instagram.com/kola__official

Напомним, ранее мы писали, что певица KOLA впервые рассказала о своем любимом.

Также мы сообщали, что KOLA рассказала, когда виделась с мужем, и о планах на Новый Год.