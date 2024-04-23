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KOLA з'явилась на концерті Артема Пивоварова у незвичному образі — відео

23 квітня 2024 11:35
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор
KOLA приміряла новий стиль — фото
Українська співачка KOLA. Фото: instagram.com/kola__official/
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор

Українська співачка KOLA завітала на концерт музиканта Артема Пивоварова у незвичному стилі. Зірка замаскувалася у натовпі шанувальників в образі "виховательки".

Відповідні кадри вона розмістила на своїй сторінці Instagram.

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KOLA експериментує зі стилем

Вчора, 22 квітня у Палаці Спорту у Києві відбувся заключний концерт Артема Пивоварова. Співачка KOLA вирішила відвідати виступ колеги, однак не хотіла зайвої уваги публіки та вирішила "замаскуватися" у незвичному образі.

Зірка вдягнула класичний костюм коричневого кольору зі спідницею довжини міді. Артистка доповнила його блузкою із леопардовим принтом, перукою білявки та яскравим макіяжем із блакитними тінями та помадою малинового відтінку.

KOLA здивувала зовнішнім виглядом
Українська співачка KOLA. Фото: instagram.com/kola__official/
KOLA з яскравим макіяжем
Українська співачка KOLA. Фото: instagram.com/kola__official/

На концерт до артиста також завітала співачка Alyona Alyona, яка не впізнала свою колегу по сцені.

"Я думала, що якась вихователька моя прийшла сьогодні, ти дітей вже вчила сьогодні чи ні? Я тебе не впізнала", — прокоментувала незвичний образ представниця від України на Євробаченні-2024.

KOLA привітала свого колегу з успіхом і Артем Пивоваров оцінив сміливий образ зірки.

KOLA танцює з Пивоваровим
Українська співачка KOLA. Фото: instagram.com/kola__official/
KOLA на концерті Пивоварова
Українська співачка KOLA з музикантом Артемом Пивоваровим. Фото: instagram.com/kola__official/

Нагадаємо, Артем Пивоваров приміряв вуса та презентував трек з відомими коміками. Також артист  "засвітив" обручку та прокоментував чутки про майбутнє весілля.

концерт
мода
шоу-бізнес
Артем Пивоваров
українські зірки
KOLA
стиль

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