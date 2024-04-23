KOLA приміряла новий стиль — фото

Українська співачка KOLA. Фото: instagram.com/kola__official/

Українська співачка KOLA завітала на концерт музиканта Артема Пивоварова у незвичному стилі. Зірка замаскувалася у натовпі шанувальників в образі "виховательки".

Відповідні кадри вона розмістила на своїй сторінці Instagram.

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Вчора, 22 квітня у Палаці Спорту у Києві відбувся заключний концерт Артема Пивоварова. Співачка KOLA вирішила відвідати виступ колеги, однак не хотіла зайвої уваги публіки та вирішила "замаскуватися" у незвичному образі.

Зірка вдягнула класичний костюм коричневого кольору зі спідницею довжини міді. Артистка доповнила його блузкою із леопардовим принтом, перукою білявки та яскравим макіяжем із блакитними тінями та помадою малинового відтінку.

Українська співачка KOLA. Фото: instagram.com/kola__official/

Українська співачка KOLA. Фото: instagram.com/kola__official/

На концерт до артиста також завітала співачка Alyona Alyona, яка не впізнала свою колегу по сцені.

"Я думала, що якась вихователька моя прийшла сьогодні, ти дітей вже вчила сьогодні чи ні? Я тебе не впізнала", — прокоментувала незвичний образ представниця від України на Євробаченні-2024.

KOLA привітала свого колегу з успіхом і Артем Пивоваров оцінив сміливий образ зірки.

Українська співачка KOLA. Фото: instagram.com/kola__official/

Українська співачка KOLA з музикантом Артемом Пивоваровим. Фото: instagram.com/kola__official/

Нагадаємо, Артем Пивоваров приміряв вуса та презентував трек з відомими коміками. Також артист "засвітив" обручку та прокоментував чутки про майбутнє весілля.