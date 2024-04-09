Артем Пивоваров показав обручку — фото

Український співак Артем Пивоваров. Фото: instagram.com/pivovarovmusic/

Завидний наречений багатьох українок, відомий співак Артем Пивоваров зазвичай приховує своє особисте життя від сторонніх очей. Нещодавно артист показався із обручкою на правій руці та прокоментував чутки про майбутнє весілля.

Особистим він поділився в інтерв'ю "Люкс ФМ".

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Пивоваров підігрів чутки про одруження

У Мережі ходять чутки про те, що Артем Пивоваров одружився на дівчині Дарині Чередниченко, із якою зустрічався тривалий період часу. Вона працює в одній команді із артистом.

У 2017 році співак показав кохану у своєму кліпі "Моя Ніч". На його кадрах артист пристрасно цілувався із дівчиною.

Український співак Артем Пивоваров із коханою Дариною Чередниченко. Фото: instagram.com/pivovarovmusic/

Артист приховує своє особисте життя і наразі невідомо, чи пара досі перебуває у стосунках.

Нещодавно співак підігрів чутки про своє одруження. Журналістка "Люкс ФМ" помітила на його правій руці обручку та запитала про те, чи це обручальна.

Український співак Артем Пивоваров з ведучою "Люкс ФМ". Фото: скриншот YouTube

Артем пояснив, що це звичайна прикраса та загадково відповів про свої плани на весілля.

"Планів дуже багато", — лаконічно заявив співак.

В той же час, його кохана на початку березня похизувалася обручкою на правій руці. Можна припустити, що пара таємно розписалася.

Нагадаємо, раніше зірка "Слуги народу" розповіла про свого коханого—іноземця та натякнула на весілля. Також ми розповідали, що колишній ведучий ЖВЛ освідчився українській співачці Вероніці Герцог—Соболевій.