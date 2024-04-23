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KOLA появилась на концерте Артема Пивоварова в необычном образе — видео

23 апреля 2024 11:35
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор
KOLA примерила новый стиль.
Украинская певица KOLA. Фото: instagram.com/kola__official/
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор

Украинская певица KOLA посетила концерт музыканта Артема Пивоварова в необычном стиле. Звезда замаскировалась в толпе поклонников в образе "воспитательницы".

Соответствующие кадры она разместила на своей странице Instagram .

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Вчера, 22 апреля, во Дворце Спорта в Киеве состоялся заключительный концерт Артема Пивоварова. Певица KOLA решила посетить выступление коллеги, однако не хотела излишнего внимания публики и решила "замаскироваться" в необычном образе.

Звезда одела классический костюм коричневого цвета с юбкой длины миди. Артистка дополнила его блузкой с леопардовым принтом, париком блондинки и ярким макияжем с голубыми тенями и помадой малинового оттенка.

KOLA удивила внешним видом
Украинская певица KOLA. Фото: instagram.com/kola__official/
KOLA с ярким макияжем
Украинская певица KOLA. Фото: instagram.com/kola__official/

На концерт к артисту также пришла певица Alyona Alyona, которая не узнала свою коллегу по сцене.

"Я думала, что какая-нибудь воспитательница моя пришла сегодня, ты детей уже учила сегодня или нет? Я тебя не узнала", — прокомментировала необычный образ представительница от Украины на Евровидении-2024.

KOLA поздравила своего коллегу с успехом и Артем Пивоваров оценил смелый образ звезды.

KOLA танцует с Пивоварным
Украинская певица KOLA. Фото: instagram.com/kola__official/
KOLA на концерте Пивоварова
Украинская певица KOLA с музыкантом Артемом Пивоваровым. Фото: instagram.com/kola__official/

Напомним, Артем Пивоваров примерил усы и представил трек с известными комиками. Также артист "засветил" обручальное кольцо и прокомментировал слухи о предстоящей свадьбе.

концерт
мода
шоу-бизнес
Артем Пивоваров
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KOLA
стиль

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