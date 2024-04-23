KOLA примерила новый стиль.

KOLA появилась на концерте Артема Пивоварова в необычном образе — видео
Украинская певица KOLA посетила концерт музыканта Артема Пивоварова в необычном стиле. Звезда замаскировалась в толпе поклонников в образе "воспитательницы".
Соответствующие кадры она разместила на своей странице Instagram .
KOLA экспериментирует со стилем
Вчера, 22 апреля, во Дворце Спорта в Киеве состоялся заключительный концерт Артема Пивоварова. Певица KOLA решила посетить выступление коллеги, однако не хотела излишнего внимания публики и решила "замаскироваться" в необычном образе.
Звезда одела классический костюм коричневого цвета с юбкой длины миди. Артистка дополнила его блузкой с леопардовым принтом, париком блондинки и ярким макияжем с голубыми тенями и помадой малинового оттенка.
На концерт к артисту также пришла певица Alyona Alyona, которая не узнала свою коллегу по сцене.
"Я думала, что какая-нибудь воспитательница моя пришла сегодня, ты детей уже учила сегодня или нет? Я тебя не узнала", — прокомментировала необычный образ представительница от Украины на Евровидении-2024.
KOLA поздравила своего коллегу с успехом и Артем Пивоваров оценил смелый образ звезды.
Напомним, Артем Пивоваров примерил усы и представил трек с известными комиками. Также артист "засветил" обручальное кольцо и прокомментировал слухи о предстоящей свадьбе.
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