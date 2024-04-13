Хто з колег знав про хворобу Руслани Писанки

Колега Руслани Писанки розповів про її боротьбу з онкологією
Перед початком повномасштабної війни акторка, телеведуча Руслана Писанка приєдналась до команди шоу "Твій день". В ньому вона працювала з продюсером, ведучим Єгором Гордєєвим. Він розповів про те, як Руслана боролась з раком, від якого померла в липні 2022-го.
Про це повідомляє видання OBOZ.UA.
Боротьба Руслани Писанки з онкологією
За словами Гордєєва, який вже багато років працює на телеканалі "1+1", вона приховувала діагноз від багатьох. Більшість колег і співведучих не знали про рак. Але Єгору, як керівнику проєкту, вона довірила свій секрет.
"Я знав правду про хворобу Руслани ще й тому, що міг трошки допомогти їм з чоловіком логістично під час перебування в Німеччині. Тому, власне, Руся мені і розповіла все. Але я дуже розумію і поважаю її бажання тримати це в таємниці", — розповів Гордєєв.
Єгор стверджує, що Руслана до останнього, навіть, коли виходила в ефір на дві хвилини вже з лікарняної палати, готувалася.
"І мало хто знав, які це були пекельні приготування, як їй було важко це робити фізично. Але вона робила і дарувала радість, свято, оптимізм… Знаючи про важкість хвороби, я розумів, що в принципі будь-яка розмова наша може бути останньою", — підсумував Гордєєв.
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