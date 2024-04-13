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Колега Руслани Писанки розповів про її боротьбу з онкологією

13 квітня 2024 14:22
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Стас Кожушко
Редактор
Хто з колег знав про хворобу Руслани Писанки
Акторка, телеведуча Руслана Писанка. Фото: Instagram/sochenovamarina
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор

Перед початком повномасштабної війни акторка, телеведуча Руслана Писанка приєдналась до команди шоу "Твій день". В ньому вона працювала з продюсером, ведучим Єгором Гордєєвим. Він розповів про те, як Руслана боролась з раком, від якого померла в липні 2022-го. 

Про це повідомляє видання OBOZ.UA.

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Боротьба Руслани Писанки з онкологією

За словами Гордєєва, який вже багато років працює на телеканалі "1+1", вона приховувала діагноз від багатьох. Більшість колег і співведучих не знали про рак. Але Єгору, як керівнику проєкту, вона довірила свій секрет.

"Я знав правду про хворобу Руслани ще й тому, що міг трошки допомогти їм з чоловіком логістично під час перебування в Німеччині. Тому, власне, Руся мені і розповіла все. Але я дуже розумію і поважаю її бажання тримати це в таємниці", — розповів Гордєєв.

Колега Руслани Писанки розповів про її боротьбу з онкологією - фото 1
Єгор Гордєєв (праворуч) та Руслана Писанка з колегами. Фото: Instagram 

Єгор стверджує, що Руслана до останнього, навіть, коли виходила в ефір на дві хвилини вже з лікарняної палати, готувалася.

"І мало хто знав, які це були пекельні приготування, як їй було важко це робити фізично. Але вона робила і дарувала радість, свято, оптимізм… Знаючи про важкість хвороби, я розумів, що в принципі будь-яка розмова наша може бути останньою", — підсумував Гордєєв.

Нагадаємо, раніше ми писали, що помер відомий італійський дизайнер Роберто Каваллі. Також ми розповідали, що зірці "Безславних виродків" актору Тілю Швайґер загрожує ампутація ноги.

смерть
Руслана Писанка
телебачення
українські зірки

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