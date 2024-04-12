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Помер італійський дизайнер Роберто Каваллі — що відомо

12 квітня 2024 21:39
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Стас Кожушко
Редактор
Помер італійський дизайнер Роберто Каваллі
Італійський дизайнер Роберто Каваллі. Фото: Instagram/moroccanfashioncluster
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор

Помер легендарний італійський дизайнер Роберто Каваллі. Він пішов з життя на 84-му році життя у Флоренції.

Про це повідомляють італійські ЗМІ, зокрема, видання Il Fatto Quotidiano.

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Помер Роберто Каваллі

Останні роки засновник однойменного флорентійського будинку моди хворів. Причини смерті поки не називають. Роберто Каваллі залишив шістьох дітей: Томмазо, Крістіану, Роберта, Рейчел, Даніеле та Джорджіо. Останній народився 8 березня 2023-го у від його шведської партнерки Сандри Нільссон. Вони були у стосунках уже понад вісім років. Напередодні дизайнер подарував їй приватний острів з розкішною віллою та залишками городища вікінгів.

У віці 30 років  Роберто презентував свою першу колекцію в салоні прет-а-порті в Парижі. У 1972 році він провів свій перший показ мод у знаменитому флорентійському особняку Палаццо Пітті. Тоді ж Каваллі відкрив свій перший модний бутік у Сен-Тропе (Франція).

У 1998 році Каваллі запустив лінію Just Cavalli: чоловічий та жіночий одяг, аксесуари, окуляри, годинник, парфумерія, спідня білизна та пляжний одяг. У 2007-му Каваллі оголосив про презентацію двох колекцій ексклюзивного вина, виготовленого з винограду з його власної вілли Tenuta degli Dei у регіоні Кьянті. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by NOIR (@_noirmagazine)

Нагадаємо, раніше ми писали, що співак, захисник України Віталій Козловський зворушив  фото з покійним батьком. Також ми розповідали, що американський актор О. Джей Сімпсон, який дев'ять років відсидів за вбивство дружини, помер від онкології.

Італія
мода
закордонні зірки
Дизайн

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