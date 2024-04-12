Помер італійський дизайнер Роберто Каваллі — що відомо
Помер легендарний італійський дизайнер Роберто Каваллі. Він пішов з життя на 84-му році життя у Флоренції.
Про це повідомляють італійські ЗМІ, зокрема, видання Il Fatto Quotidiano.
Помер Роберто Каваллі
Останні роки засновник однойменного флорентійського будинку моди хворів. Причини смерті поки не називають. Роберто Каваллі залишив шістьох дітей: Томмазо, Крістіану, Роберта, Рейчел, Даніеле та Джорджіо. Останній народився 8 березня 2023-го у від його шведської партнерки Сандри Нільссон. Вони були у стосунках уже понад вісім років. Напередодні дизайнер подарував їй приватний острів з розкішною віллою та залишками городища вікінгів.
У віці 30 років Роберто презентував свою першу колекцію в салоні прет-а-порті в Парижі. У 1972 році він провів свій перший показ мод у знаменитому флорентійському особняку Палаццо Пітті. Тоді ж Каваллі відкрив свій перший модний бутік у Сен-Тропе (Франція).
У 1998 році Каваллі запустив лінію Just Cavalli: чоловічий та жіночий одяг, аксесуари, окуляри, годинник, парфумерія, спідня білизна та пляжний одяг. У 2007-му Каваллі оголосив про презентацію двох колекцій ексклюзивного вина, виготовленого з винограду з його власної вілли Tenuta degli Dei у регіоні Кьянті.
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