Кто из коллег знал о болезни Русланы Писанки

Актриса, телеведущая Руслана Писанка. Фото: Instagram/sochenovamarina

Перед началом полномасштабной войны актриса, телеведущая Руслана Писанка присоединилась к команде шоу "Твій день". В нем она работала с продюсером, ведущим Егором Гордеевым. Он рассказал о том, как Руслана боролась с раком, от которого скончалась в июле 2022-го.

Об этом сообщает издание OBOZ.UA.

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По словам Гордеева, уже много лет работающего на телеканале "1+1", она скрывала диагноз от многих. Большинство коллег и соведущих не знали о раке. Но Егору, как руководителю проекта, она доверила свой секрет.

"Я знал правду о болезни Русланы еще и потому, что мог немного помочь им с мужем логистически во время пребывания в Германии. Поэтому, собственно, Руся мне и рассказала все. Но я очень понимаю и уважаю ее желание держать это в тайне", — рассказал Гордеев.

Егор Гордеев (справа) и Руслана Писанка с коллегами. Фото: Instagram

Егор утверждает, что Руслана до последнего, даже когда выходила в эфир на две минуты уже из больничной палаты, готовилась.

"И мало кто знал, какие это были адские приготовления, как ей было тяжело это делать физически. Но она делала и дарила радость, праздник, оптимизм... Зная о тяжести болезни, я понимал, что в принципе любой разговор наш может быть последним", — подытожил Гордеев.

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