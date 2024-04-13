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Коллега Русланы Писанки рассказал о ее борьбе с онкологией

13 апреля 2024 14:22
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Стас Кожушко
Редактор
Кто из коллег знал о болезни Русланы Писанки
Актриса, телеведущая Руслана Писанка. Фото: Instagram/sochenovamarina
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Стас Кожушко
Редактор

Перед началом полномасштабной войны актриса, телеведущая Руслана Писанка присоединилась к команде шоу "Твій день". В нем она работала с продюсером, ведущим Егором Гордеевым. Он рассказал о том, как Руслана боролась с раком, от которого скончалась в июле 2022-го.

Об этом сообщает издание OBOZ.UA.

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По словам Гордеева, уже много лет работающего на телеканале "1+1", она скрывала диагноз от многих. Большинство коллег и соведущих не знали о раке. Но Егору, как руководителю проекта, она доверила свой секрет.

"Я знал правду о болезни Русланы еще и потому, что мог немного помочь им с мужем логистически во время пребывания в Германии. Поэтому, собственно, Руся мне и рассказала все. Но я очень понимаю и уважаю ее желание держать это в тайне", — рассказал Гордеев.

Коллега Русланы Писанки рассказал о ее борьбе с онкологией - фото 1
Егор Гордеев (справа) и Руслана Писанка с коллегами. Фото: Instagram

Егор утверждает, что Руслана до последнего, даже когда выходила в эфир на две минуты уже из больничной палаты, готовилась.

"И мало кто знал, какие это были адские приготовления, как ей было тяжело это делать физически. Но она делала и дарила радость, праздник, оптимизм... Зная о тяжести болезни, я понимал, что в принципе любой разговор наш может быть последним", — подытожил Гордеев.

Напомним, ранее мы писали, что скончался известный итальянский дизайнер Роберто Кавалли. Также мы рассказывали, что звезде "Бесславных ублюдков" актеру Тилю Швайгеру грозит ампутация ноги.

смерть
Руслана Писанка
телевидение
украинские звезды

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