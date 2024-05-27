ТЦК намагались викрасти звукорежисера співака Enleo під час концертного туру — деталі

Український співак Enleo. Фото: instagram.com/enleomusic

Артист Enleo вирушив у тур зі своєю командою. Однак, ще в дорозі виникли проблеми. Його звукорежисера намагались забрали працівники ТЦК.

Деталі події співак розповів "Так ТВ".

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Учасник "Голосу країни — 11" Нікіта Леонтьєв, відомий під псевдо Enleo, розповів про пригоду, що сталася з ним та командою.

Вони їхали в концертний тур і працівники ТЦК зупинили машину. У них перевірили документи та все мало бути нормально.

"Ми їхали в тур, перший концерт в Чернівцях. Ми заїжджаємо в Чернівецьку область і зупиняють машину, кажуть виходити. Ми виходимо, перевіряють наші документи й ми думаємо, що зараз поїдемо далі, бо це просто блокпост", — розповів співак.

Український співак Enleo. Фото: instagram.com/enleomusic

Однак, після цього його звукорежисер раптово зник. Артист з командою поїхали вслід за працівниками ТЦК. Якимсь чином їм вдалося з'ясувати питання і забрати друга.

"Тут забирають нашого звукорежисера, ведуть в машину, саджають і кудись відвозять. А ми кажемо: "Стоп, це викрадення людини. Куди вони поїхали?". Нам поліцейський пояснив, що їдемо 60 км звідси біля кордону з Молдовою. Ми поїхали за ним. І була дуже страшна ситуація. Ми забрали нашого звукорежисера", — розповів артист.

Нагадаємо, відомий шоумен перевірив, чи працює цифровізація ТЦК. Також співака Monatik зупинили на Хрещатику та перевіряли працівники ТЦК. Раніше чернігівським акторам видали повістки у театрі і позабирали на фронт.