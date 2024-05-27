ТЦК пытались похитить звукорежиссера певца Enleo во время концертного тура.

Украинский певец Enleo. Фото: instagram.com/enleomusic

Артист Enleo отправился в тур со своей командой. Однако еще в пути возникли проблемы. Его звукорежиссера пытались забрать работники ТЦК.

Детали события певец рассказал "Так ТВ".

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Участник "Голоса страны — 11" Никита Леонтьев, известный под псевдонимом Enleo, рассказал о произошедшем с ним и команде приключении.

Они ехали в концертный тур и работники ТЦК остановили машину. У них проверили документы и все должно быть нормально.

"Мы ехали в тур, первый концерт в Черновцах. Мы заезжаем в Черновицкую область и останавливают машину, говорят выходить. Мы выходим, проверяют наши документы и мы думаем, что сейчас поедем дальше, потому что это просто блокпост", — рассказал певец.

Украинский певец Enleo. Фото: instagram.com/enleomusic

Однако после этого его звукорежиссер внезапно исчез. Артист с командой уехали вслед за работниками ТЦК. Как-то им удалось выяснить вопросы и забрать друга.

"Здесь забирают нашего звукорежиссера, ведут в машину, сажают и куда-то увозят. А мы говорим: "Стоп, это угон человека. Куда они поехали?". Нам полицейский объяснил, что едем 60 км отсюда у границы с Молдовой. Мы поехали за ним. И была очень страшная ситуация. Мы забрали нашего звукорежиссера", — рассказал артист.

Напомним, известный шоумен проверил, работает ли цифровизация ТЦК. Также певец Monatik был остановлен на Крещатике и проверен работниками ТЦК. Ранее черниговским актерам вручили повестки в театре и отправили на войну.