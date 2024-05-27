Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Шоу-бизнес arrow Коллегу известного украинского певца забрали работники ТЦК прямо с автомобиля arrow

Коллегу известного украинского певца забрали работники ТЦК прямо с автомобиля

27 мая 2024 10:01
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антонина Завадская
ТЦК пытались похитить звукорежиссера певца Enleo во время концертного тура.
Украинский певец Enleo. Фото: instagram.com/enleomusic
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антонина Завадская

Артист Enleo отправился в тур со своей командой. Однако еще в пути возникли проблемы. Его звукорежиссера пытались забрать работники ТЦК.

Детали события певец рассказал "Так ТВ".

Читайте также:

Друга Enleo забрали работники ТЦК из концертного тура

Участник "Голоса страны — 11" Никита Леонтьев, известный под псевдонимом Enleo, рассказал о произошедшем с ним и команде приключении.

Они ехали в концертный тур и работники ТЦК остановили машину. У них проверили документы и все должно быть нормально.

"Мы ехали в тур, первый концерт в Черновцах. Мы заезжаем в Черновицкую область и останавливают машину, говорят выходить. Мы выходим, проверяют наши документы и мы думаем, что сейчас поедем дальше, потому что это просто блокпост", — рассказал певец.

Украинский певец Enleo. Фото: instagram.com/enleomusic
Украинский певец Enleo. Фото: instagram.com/enleomusic

Однако после этого его звукорежиссер внезапно исчез. Артист с командой уехали вслед за работниками ТЦК. Как-то им удалось выяснить вопросы и забрать друга.

"Здесь забирают нашего звукорежиссера, ведут в машину, сажают и куда-то увозят. А мы говорим: "Стоп, это угон человека. Куда они поехали?". Нам полицейский объяснил, что едем 60 км отсюда у границы с Молдовой. Мы поехали за ним. И была очень страшная ситуация. Мы забрали нашего звукорежиссера", — рассказал артист.

Напомним, известный шоумен проверил, работает ли цифровизация ТЦК. Также певец Monatik был остановлен на Крещатике и проверен работниками ТЦК. Ранее черниговским актерам вручили повестки в театре и отправили на войну.

похищение
концерт
Голос країни
певец
украинские звезды
мобилизация
ТЦК и СП

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

06:44 ТЦК будет по-новому проверять мужчин на улицах — что изменится уже с 18 мая

24 мая 2024

14:38 Тарифы на электричество — цену привяжут к потреблению

21 мая 2024

07:46 Цены на электричество вырастут с 1 июня — для кого изменятся тарифы

17 мая 2024

13:45 Юрист рассказал, какое наказание ждет мужчин, не имеющих при себе военного билета

16 мая 2024

08:52 Роналду возвращается в Европу и уже выбрал новый клуб

20 мая 2024

04:16Как поступить, если в ТЦК запрещают пользоваться телефоном

19 мая 2024

20:01В Крыму поразили российский малый ракетный корабль "Циклон", есть жертвы, — СМИ

20 мая 2024

21:45 В ТЦК рассказали, как ВВК оценивает пригодность к службе

12:26 В Жироне разочарованы ситуацией с Довбиком — заявление главного тренера

24 мая 2024

18:46 В Польше украинским мужчинам с просроченными паспортами начали выдавать проездные документы