"Коли людині боляче, їй не до відосіків" — Трінчер звинуватили у хайпі на розлученні

Анна Трінчер і Олександр Волошин. Фото: instagram.com/annatrincher_official

Анна Трінчер, яка нещодавно розповіла, що розійшлася зі своїм чоловіком, блогером Олександром Волошиним, опублікувала відео, у якому спробувала показати емоції, які вона зараз переживає. Проте не всі зрозуміли доречність такого контенту у даній ситуації.

Відео з'явилося у Instagram співачки.

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Хайп на нещасті

Співачка Анна Трінчер і блогер Олександр Волошин днями підтвердили чутки про своє розлучення, які ходили поміж прихильників вже кілька місяців.

Пара записала подкаст, у якому поспілкувалася про проблеми у стосунках, причини такого рішення і теперішнє життя кожного з них.

Було видно, що Аня і досі важко переживає розрив стосунків з Сашею. Тож в Instagram опублікувала відео, у якому спробувала продемонструвати свої почуття.

Вона показала себе спочатку щасливою у обручці, а потім, коли зняла кільце, показала сльози і страждання.

"Багато чудових жінок мені вчора написало, що дуже мене розуміють, бо так само переживали/ переживають розлучення. Бути будь-якою в цей період — ЦЕ НОРМАЛЬНО. Сумною, веселою, відволікатись на роботу, на інших людей, на побачення, плакати, сміятись, хотіти назад, хотіти все забути, стерти, ненавидіти, сумувати — все це нормально, повірте", — написала співачка у дописі.

Проте не всім підписникам сподобалася така задумка. Більшість коментаторів не підтримали Аню, а звинуватили у хайпі на розлученні.

"Коли людині боляче — їй не до відосиків. Не здивуюся, якщо через місяць зійдуться назад".

"Креативно, але мені здається це дуже не по душевному робити хайп на своєму нещасті!"

"Боже, зі звичайного розлучення зробили цирк".

"Що за мода пішла одружитися а потім через рік розводитися! І ще потім всі це показувати. Куди цей світ скотився".

Хоча багато прихильників, у тому числі і відомі блогери, серед яких Саша Бо, підтримали Аню.

Нагадаємо, Анна Трінчер пояснила, чому тривалий час спростовувала розлучення.

Також ми писали, що Трінчер розповіла, як рятувала шлюб з Волошиним.