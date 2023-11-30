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"Коли людині боляче, їй не до відосіків" — Трінчер звинуватили у хайпі на розлученні

30 листопада 2023 15:28
089dddab-61b1-4d57-9ac0-91ad359b8800 - Ольга Квасниця
Ольга Квасниця
Редактор
"Коли людині боляче, їй не до відосіків" — Трінчер звинуватили у хайпі на розлученні
Анна Трінчер і Олександр Волошин. Фото: instagram.com/annatrincher_official
089dddab-61b1-4d57-9ac0-91ad359b8800 - Ольга Квасниця
Ольга Квасниця
Редактор

Анна Трінчер, яка нещодавно розповіла, що розійшлася зі своїм чоловіком, блогером Олександром Волошиним, опублікувала відео, у якому спробувала показати емоції, які вона зараз переживає. Проте не всі зрозуміли доречність такого контенту у даній ситуації. 

Відео з'явилося у Instagram співачки. 

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Хайп на нещасті

Співачка Анна Трінчер і блогер Олександр Волошин днями підтвердили чутки про своє розлучення, які ходили поміж прихильників вже кілька місяців. 

Пара записала подкаст, у якому поспілкувалася про проблеми у стосунках, причини такого рішення і теперішнє життя кожного з них. 

 

Було видно, що Аня і досі важко переживає розрив стосунків з Сашею. Тож в Instagram опублікувала відео, у якому спробувала продемонструвати свої почуття. 

Вона показала себе спочатку щасливою у обручці, а потім, коли зняла кільце, показала сльози і страждання. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by @annatrincher_official

"Багато чудових жінок мені вчора написало, що дуже мене розуміють, бо так само переживали/ переживають розлучення. Бути будь-якою в цей період — ЦЕ НОРМАЛЬНО. Сумною, веселою, відволікатись на роботу, на інших людей, на побачення, плакати, сміятись, хотіти назад, хотіти все забути, стерти, ненавидіти, сумувати — все це нормально, повірте", — написала співачка у дописі. 

Проте не всім підписникам сподобалася така задумка. Більшість коментаторів не підтримали Аню, а звинуватили у хайпі на розлученні. 

"Коли людині боляче — їй не до відосиків. Не здивуюся, якщо через місяць зійдуться назад".

"Креативно, але мені здається це дуже не по душевному робити хайп на своєму нещасті!"

"Боже, зі звичайного розлучення зробили цирк".

"Що за мода пішла одружитися а потім через рік розводитися! І ще потім всі це показувати. Куди цей світ скотився".

Хоча багато прихильників, у тому числі і відомі блогери, серед яких Саша Бо, підтримали Аню. 

Нагадаємо, Анна Трінчер пояснила, чому тривалий час спростовувала розлучення. 

Також ми писали, що Трінчер розповіла, як рятувала шлюб з Волошиним. 

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