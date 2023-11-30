"Когда человеку больно, ему не до одосеков" - Тринчер обвинили в хайпе на разводе

Анна Тринчер и Александр Волошин. Фото: instagram.com/annatrincher_official

Анна Тринчер, которая недавно рассказала, что разошлась со своим мужем, блогером Александром Волошиным, опубликовала видео, в котором попыталась показать эмоции, которые она сейчас испытывает. Однако не все поняли уместность такого контента в данной ситуации.

Видео появилось в Instagram певицы.

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Хайп на несчастье

Певица Анна Тринчер и блогер Александр Волошин на днях подтвердили слухи о своем разводе, которые ходили среди поклонников уже несколько месяцев.

Пара записала подкаст, в котором пообщалась о проблемах в отношениях, причинах такого решения и нынешней жизни каждого из них.

Было видно, что Аня до сих пор тяжело переживает разрыв отношений с Сашей. Так что в Instagram опубликовала видео, в котором попыталась продемонстрировать свои чувства.

Она показала себя сначала счастливой в обручальном кольце, а потом, когда сняла кольцо, показала слезы и страдания.

"Многие замечательные женщины мне вчера написали, что очень меня понимают, потому что так же переживали/переживают развод. Быть любой в этот период — ЭТО НОРМАЛЬНО. Грустной, веселой, отвлекаться на работу, на других людей, на свидание, плакать, смеяться, хотеть назад, хотеть все забыть, стереть, ненавидеть, скучать — все это нормально, поверьте", — написала певица в публикации.

Однако не всем подписчикам понравилась такая затея. Большинство комментаторов не поддержали Аню, а обвинили в хайпе на разводе.

"Когда человеку больно — ему не до видосиков. Не удивлюсь, если через месяц сойдутся назад".

"Креативно, но мне кажется, это очень не по-душевному делать хайп на своем несчастьи!"

"Боже, из обычного развода сделали цирк".

"Что за мода пошла жениться, а потом через год разводиться! И еще потом все это показывать. Куда этот мир скатился".

Хотя многие поклонники, в том числе и известные блогеры, среди которых Саша Бо, поддержали Аню.

Напомним, Анна Тринчер объяснила, почему долгое время опровергала развод.

Также мы писали, что Тринчер рассказала, как спасала брак с Волошиным.