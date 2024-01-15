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Коля Сєрга показав фото з фронту з Валерієм Залужним

15 січня 2024 17:00
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сірик
Анна Сірик
редактор
Коля Сєрга показав фото з фронту з Валерієм Залужним
Коля Сєрга на передовій. Фото: instagram.com/thekolya/
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сірик
Анна Сірик
редактор

Український музикант Коля Сєрга поділився спільною світлиною з  Головнокомандувачем ЗСУ Валерієм Залужним. Його дуже надихнула ця зустріч.

Зірка виставив допис в instagram.

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Український артист Коля Сєрга мав зустріч з Головнокомандувачем ЗСУ Валерієм Залужним і начальником ГШ ЗСУ Сергієм Шапталою на позиціях Запорізького напрямку. Ймовірно це випадкова подія.

Артист дуже щасливий, що йому вдалося побачитися і зробити фото з головними керівниками української армії. Він поділився світлиною у своєму фотоблозі.

"Я не знаю що може надихнути більше, ніж зустріч з Главкомом ЗСУ Валерієм Федоровичем Залужним і начальником ГШ ЗСУ Сергієм Олександровичем Шапталою на позиціях наших воїнів Запорізького напрямку. Якщо в когось виникло відчуття, що в описі до фото я трохи гіпорболізую, то подивіться на моє обличчя на фото. Таке підробити неможливо", — підписав допис артист.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Kolia Sierga (@thekolya)

У червні Сєрга вже постив фотографію з Залужним, проте тоді вони знаходились не на військових позиціях.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Kolia Sierga (@thekolya)

Раніше "Квартал 95" пожартував над Дубінським у СІЗО та згадав про напруження між Зеленським та Залужним.

Також Володимир Зеленський згадав митців, яких за останні два роки вбила Росія.

війна
Валерій Залужний
Запорізька область
фото
українські зірки
Коля Сєрга
фронт

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