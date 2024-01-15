Коля Сєрга показав фото з фронту з Валерієм Залужним

Коля Сєрга на передовій. Фото: instagram.com/thekolya/

Український музикант Коля Сєрга поділився спільною світлиною з Головнокомандувачем ЗСУ Валерієм Залужним. Його дуже надихнула ця зустріч.

Зірка виставив допис в instagram.

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Український артист Коля Сєрга мав зустріч з Головнокомандувачем ЗСУ Валерієм Залужним і начальником ГШ ЗСУ Сергієм Шапталою на позиціях Запорізького напрямку. Ймовірно це випадкова подія.

Артист дуже щасливий, що йому вдалося побачитися і зробити фото з головними керівниками української армії. Він поділився світлиною у своєму фотоблозі.

"Я не знаю що може надихнути більше, ніж зустріч з Главкомом ЗСУ Валерієм Федоровичем Залужним і начальником ГШ ЗСУ Сергієм Олександровичем Шапталою на позиціях наших воїнів Запорізького напрямку. Якщо в когось виникло відчуття, що в описі до фото я трохи гіпорболізую, то подивіться на моє обличчя на фото. Таке підробити неможливо", — підписав допис артист.

У червні Сєрга вже постив фотографію з Залужним, проте тоді вони знаходились не на військових позиціях.

Раніше "Квартал 95" пожартував над Дубінським у СІЗО та згадав про напруження між Зеленським та Залужним.

Також Володимир Зеленський згадав митців, яких за останні два роки вбила Росія.