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Коля Серга показал фото с фронта с Валерием Залужным

15 января 2024 17:00
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сирык
Анна Сирык
редактор
Коля Серга показал фото с фронта с Валерием Залужным
Коля Серга на передовой. Фото: instagram.com/thekolya/
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сирык
Анна Сирык
редактор

Украинский музыкант Коля Серга поделился общим фотоснимком с Главнокомандующим ЗСУ Валерием Залужным. Его очень воодушевила эта встреча.

Звезда выставил пост в instagram.

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Коля Серга встретился с Валерием Залужным

Украинский артист Коля Серга встретился с Главкомом ЗСУ Валерием Залужным и начальником ГШ ЗСУ Сергеем Шапталой на позициях Запорожского направления. Вероятно, это случайное событие.

Артист очень счастлив, что ему удалось увидеться и сделать фото с главными руководителями украинской армии. Он поделился фотографией в своем фотоблоге.

"Я не знаю что может вдохновить больше, чем встреча с Главкомом ВСУ Валерием Федоровичем Залужным и начальником ГШ ВСУ Сергеем Александровичем Шаптало на позициях наших воинов Запорожского направления. Если у кого-то возникло ощущение, что в описании к фото я немного гипорболизирую, то посмотрите на мое лицо на фото. Такое подделать невозможно", — подписал сообщение артист.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Posted by Kolia Sierga (@thekolya)

В июне Сергей уже делился с подписчиками фотографией с Залужным, однако тогда они находились не на военных позициях.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Posted by Kolia Sierga (@thekolya)

Ранее "Квартал 95" пошутил над Дубинским в СИЗО и вспомнил о напряжениях между Зеленским и Залужным.

Также Владимир Зеленский упомянул художников, которых за последние два года убила Россия.

война
Валерий Залужный
Запорожская область
фото
украинские звезды
Коля Серга
фронт

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