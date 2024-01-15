Коля Серга показал фото с фронта с Валерием Залужным

Коля Серга на передовой. Фото: instagram.com/thekolya/

Украинский музыкант Коля Серга поделился общим фотоснимком с Главнокомандующим ЗСУ Валерием Залужным. Его очень воодушевила эта встреча.

Звезда выставил пост в instagram.

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Коля Серга встретился с Валерием Залужным

Украинский артист Коля Серга встретился с Главкомом ЗСУ Валерием Залужным и начальником ГШ ЗСУ Сергеем Шапталой на позициях Запорожского направления. Вероятно, это случайное событие.

Артист очень счастлив, что ему удалось увидеться и сделать фото с главными руководителями украинской армии. Он поделился фотографией в своем фотоблоге.

"Я не знаю что может вдохновить больше, чем встреча с Главкомом ВСУ Валерием Федоровичем Залужным и начальником ГШ ВСУ Сергеем Александровичем Шаптало на позициях наших воинов Запорожского направления. Если у кого-то возникло ощущение, что в описании к фото я немного гипорболизирую, то посмотрите на мое лицо на фото. Такое подделать невозможно", — подписал сообщение артист.

В июне Сергей уже делился с подписчиками фотографией с Залужным, однако тогда они находились не на военных позициях.

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