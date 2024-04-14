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Коляденко признался, имеет ли интимные отношения с Ириной Билык

14 апреля 2024 20:40
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антонина Завадская
Дмитрий Коляденко рассказал об отношениях с Ириной Билык.
Шоумен Дмитрий Коляденко и певица Ирина Билык. Фото: instagram/bilyk_iryna
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антонина Завадская

Слухи о возобновлении романа между шоуменом Дмитрием Коляденко и певицей Ириной Билык оказались ложью. Звезды только дружат.

Об этом стало известно из интервью в проекте "Вихідний 2.0".

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Звездная парочка бывших частенько подогревала интерес поклонников пикатными фото и видео. Оказалось, никакого скрытого романа нет.

"С бывшими можно дружить, пить чай, но чашку ты не склеишь. Она была разбита. Нельзя возвращаться в старые отношения. Только новая жизнь", — высказался артист.

Шоумен Дмитрий Коляденко и певица Ирина Билык. Фото: instagram/bilyk_iryna
Шоумен Дмитрий Коляденко и певица Ирина Билык. Фото: instagram/bilyk_iryna

Дмитрий Коляденко просто дружит с Ириной Билык. Они, бывает, проводят время вместе, впрочем, наедине не остаются.

"Мы друзья, и все. У нас секса нет уже давно", — добавил танцовщик.

Певица и шоумен встречались в период с 2001 по 2006 год. Творческим личностям бывает тяжело вместе. Так случилось и у них. Дмитрий Коляденко безумно ревновал свою девушку, поэтому их отношения закончились.

Напомним, Дмитрий Коляденко рассказал о том, с кем ходит на свидание и почему стремится к новым отношениям. Также Ирина Билык призналась, какой подарок хочет получить больше всего.

Дмитрий Коляденко
Ирина Билык
секс
отношения
украинские звезды
певица

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