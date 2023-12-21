Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Шоу-бізнес arrow Колишні українці Лоліта Мілявська та Джиган прийшли на розпусну вечірку в Москві arrow

Колишні українці Лоліта Мілявська та Джиган прийшли на розпусну вечірку в Москві

21 грудня 2023 11:58
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор
Колишні українці Лоліта Мілявська та Джиган прийшли на розпусну вечірку в Москві
Репер Джиган та російська блогерка Настя Івлєєва. Фото: росЗМІ
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор

Колишня ведуча шоу "Орел і Решка", російська блогерша Настя Івлєєва влаштувала розпусну вечірку в центрі Москви. Вона вже спричинила скандал в суспільстві країни-терориста. На передноворічну вакханалію завітали чимало місцевих знаменитостей, серед яких були й ті, хто свого часу народився, жив та працював в Україні. 

Про вечірку пишуть росЗМІ.

Читайте також:

Колишні українці на розпусній вечірці в Москві 

Разом з пропагандистами Філіпом Кіркоровим, Дімою Біланом, Ксенією Собчак та іншими пропутінськими знаменитостями, напівголі (такою була тематика вечірки) веселилися уродженець Одеси, репер Джиган та Лоліта Мілявська (народилась в Закарпатській області). 

Колишні українці на вечірці Івлєєвої в Москві. Фото: росЗМІ

Подібна розпуста обурила навіть окупантів на Донбасі. Вони зазначили, що в той час, як в столиці країни-терориста шоу-бізнесова еліта веселилась, Донецьк нібито з десяток разів було обстріляно. Також деякі росіяни закликають перевірити організаторів вечірки на пропаганду ЛГБТ. Один із гостей, наприклад, був лише в одній шкарпетці, яку одягнув на статевий орган.

Також із заявою до генпрокурора звернулися громадські діячі одразу з кількох організацій. Вони вважають таку веселість у розпал війни, яку й досі називають "СВО" (так звана спеціальна воєнна операція) — "чортовиною, бісівщиною і так далі". Більшість пропутінських зіркових гостей прийшли на тусовку у прозорих вбраннях або зовсім без них. 

Блогерка Ксенія Собчак на скандальній вечірці Івлєєвої. Фото: росЗМІ

Нагадаємо, раніше ми писали, що модний дім Balenciaga вніс Кіркорова у "чорний список" за підтримку Путіна. Також ми розповідали, що італійська акторка Орнелла Муті приїхала в Росію та заявила про бажання там працювати.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

18:05 Екскомандир "Азову" Жорін різко відреагував на заклики відправити на фронт працівників ТЦК

13:58 Працівники ТЦК здійснили рейд на один з найбільших ринків Києва

17:10 Клієнти Ощадбанку 1 січня можуть лишитися без грошей — в чому причина

01:22 Кого не заберуть на війну — 10 категорій громадян, яких не можна мобілізувати на фронт

05:42 Американське видання назвало найкоротший шлях до перемоги України

У Мелітополі розпочалася масова мобілізація до лав армії РФ, — мер Федоров - 80x80

У Мелітополі розпочалася масова мобілізація до лав армії РФ, — мер Федоров

06:40 Ціни на металобрухт у грудні. Скільки коштує 1 кг чорного металу в Україні

08:43 Українці можуть отримати 5 тис. грн від ПриватБанку — що треба встигнути до 31 грудня

22:43 Деякі українці можуть втратити бронь від мобілізації — кого стосується

23:30 Тарифи на газ у 2024 році зміняться — стали відомі ціни на січень

Новина з фото

07:25 Оптична головоломка, яку за 11 секунд може вирішити лише 1% людей

Актуальне по темі