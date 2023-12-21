Колишні українці Лоліта Мілявська та Джиган прийшли на розпусну вечірку в Москві

Репер Джиган та російська блогерка Настя Івлєєва. Фото: росЗМІ

Колишня ведуча шоу "Орел і Решка", російська блогерша Настя Івлєєва влаштувала розпусну вечірку в центрі Москви. Вона вже спричинила скандал в суспільстві країни-терориста. На передноворічну вакханалію завітали чимало місцевих знаменитостей, серед яких були й ті, хто свого часу народився, жив та працював в Україні.

Про вечірку пишуть росЗМІ.

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Разом з пропагандистами Філіпом Кіркоровим, Дімою Біланом, Ксенією Собчак та іншими пропутінськими знаменитостями, напівголі (такою була тематика вечірки) веселилися уродженець Одеси, репер Джиган та Лоліта Мілявська (народилась в Закарпатській області).

Колишні українці на вечірці Івлєєвої в Москві. Фото: росЗМІ

Подібна розпуста обурила навіть окупантів на Донбасі. Вони зазначили, що в той час, як в столиці країни-терориста шоу-бізнесова еліта веселилась, Донецьк нібито з десяток разів було обстріляно. Також деякі росіяни закликають перевірити організаторів вечірки на пропаганду ЛГБТ. Один із гостей, наприклад, був лише в одній шкарпетці, яку одягнув на статевий орган.

Також із заявою до генпрокурора звернулися громадські діячі одразу з кількох організацій. Вони вважають таку веселість у розпал війни, яку й досі називають "СВО" (так звана спеціальна воєнна операція) — "чортовиною, бісівщиною і так далі". Більшість пропутінських зіркових гостей прийшли на тусовку у прозорих вбраннях або зовсім без них.

Блогерка Ксенія Собчак на скандальній вечірці Івлєєвої. Фото: росЗМІ

Нагадаємо, раніше ми писали, що модний дім Balenciaga вніс Кіркорова у "чорний список" за підтримку Путіна. Також ми розповідали, що італійська акторка Орнелла Муті приїхала в Росію та заявила про бажання там працювати.