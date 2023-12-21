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Бывшие украинцы Лолита Милявская и Джиган пришли на развратную вечеринку в Москве

21 декабря 2023 11:58
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор
Бывшие украинцы Лолита Милявская и Джиган пришли на развратную вечеринку в Москве
Рэпер Джиган и российская блогерша Настя Ивлеева. Фото: росСМИ
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор

Бывшая ведущая шоу "Орел и Решка", российская блогерша Настя Ивлеева, устроила развратную вечеринку в центре Москвы. Она уже вызвала скандал в обществе страны-террориста. На предновогоднюю вакханалию пришли немало местных знаменитостей, среди которых были и те, кто в свое время родился, жил и работал в Украине.

О вечеринке пишут росСМИ.

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Бывшие украинцы на развратной вечеринке в Москве

Вместе с пропагандистами Филиппом Киркоровым, Димой Биланом, Ксенией Собчак и другими пропутисникими знаменитостями, полуголые (такой была тематика вечеринки) веселились уроженец Одессы, рэпер Джиган и Лолита Милявская (родилась в Закарпатской области).

Бывшие украинцы на вечеринке Ивлеевой в Москве. Фото: росСМИ

Подобный разврат возмутил даже оккупантов на Донбассе. Они отметили, что в то время как в столице страны-террориста шоу-бизнесовая элита веселилась, Донецк якобы с десяток раз был обстрелян. Также некоторые россияне призывают проверить организатором вечеринки на пропаганду ЛГБТ. Один из гостей, например, был лишь в одном носке, который надел на половой орган.

Также с заявлением к генпрокурору обратились общественные деятели сразу из нескольких организаций. Они считают такое веселье в разгар войны, которую до сих пор называют "СВО" (так называемая специальная военная операция) — "чертовщиной, бесовщиной и так далее". Большинство пропутинсикх звездных гостей пришли на тусовку в прозрачных нарядах или совсем без них.

Блогерша Ксения Собчак на скандальной вечеринке Ивлеевой. Фото: росСМИ

Напомним, ранее мы писали, что модный дом Balenciaga внес Киркорова в черный список за поддержку Путина. Также мы рассказывали, что итальянская актриса Орнелла Мути приехала в Россию и заявила о желании работать там.

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