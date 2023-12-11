Что Даша Квиткова никогда не рекламирует — бывшая Никита Добрынина честно ответила

Украинская блогерша Даша Квиткова во время интервью. Фото: скриншот с YouTube

Молодая украинская блогерша и бывшая жена ведущего Никиты Добрынина Даша Квиткова дала откровенное интервью. В нем девушка честно рассказала, что она никогда не берет для рекламы в своих социальных сетях.

Об этом Даша Квиткова рассказала во время интервью каналу "Люкс.ФМ" в YouTube.

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Что Даша Квиткова никогда не рекламирует

Бывшая жена известного ведущего и главного героя девятого сезона романтического шоу "Холостяк" Никиты Добрынина призналась, что она никогда не рекламирует на своих страницах в социальных сетях. Также Даша Квиткова призналась, посещала ли она когда-нибудь таролога.

"Я не рекламирую казино, где люди просто могут быть обманутыми и потерять свои деньги. Я не рекламирую медикаменты, какие-то таро, гадания… Это у меня табу. Натальной карты нет, я не делала, но у таролога была полгода назад. У меня подружка этим занимается, я у нее попросила: "Даже, если я к тебе приду и попрошу сделать какой-нибудь расклад, не делай", — вспомнила Даша Квиткова.

Экс-супруга Никиты Добрынина Даша Квиткова на интервью. Фото: скриншот с YouTube

Украинская блогерша объясняет, что это может не соответствовать полностью действительности, а люди сами себя программируют на определенные ситуации. Именно поэтому после одной ситуации, которую она однажды спровоцировала картами, она не хочет обращаться к тарологам.

"Это может не соответствовать действительности на 100%, и мы самостоятельно себя программируем на какие-то ситуации, которые выдают эти карты. Поэтому, когда я одну ситуацию спровоцировала, я поняла, что нет, я такого не хочу", — также добавляет бывшая жена украинского ведущего Никиты Добрынина Даша Квиткова.

Сколько зарабатывает Даша Квиткова

Молодая блогерша призналась, сколько она зарабатывает сейчас каждый месяц и на чем она это делает. Бывшая жена Добрынина рассказала о том, какие у нее заработки на рекламе, и призналась, инвестирует ли она в поддержку украинских защитников во время полномасштабной войны.

"У меня реклама расписана на два месяца вперед. В день максимум одна-две рекламы. Это потолок. Сейчас я зарабатываю 30-40 тысяч долларов в месяц. Это не чистый мой заработок. У меня большая команда. Менеджер зарабатывает 15%. Есть пиарщик, фотограф, стилист, визажист. Каждый день я делаю донаты", — рассказала Даша Квиткова.

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