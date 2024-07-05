Українці обурені вчинком колишньої Ханумака — деталі

Українська блогерка Аліна Шаманська. Фото: instagram.com/shamankaa/

Відомий український актор Руслан Ханумак втрапив у скандал через раптовий виїзд до США до свого сина та колишньої дружини блогерки Аліни Шаманської. Втім, інфлюенсер навпаки повернулася до Києва, з головою поринула у роботу та відсвяткувала відкриття власного піар-агентства. Новина про її новий проєкт сподобалася далеко не всім українцям.

Відповідний ролик Шаманська опублікувала на своїй сторінці Instagram.

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Колишня Ханумака повернулася в Україну

Нещодавно українців неабияк обурив вчинок колишнього сценариста студії "Квартал 95" Руслана Ханумака. Він несподівано залишив Україну та переїхав до США, де нині мешкає його колишня дружина та блогерка Аліна Шаманська та їх спільний син Артур.

Цікаво, що на наступний день після виїзду, його колишня дружина повідомила про те, що повернулася до столиці та активно працює над створенням власної рекламної агенції. На її відкриття Шаманська запросила багатьох українських зірок — танцівника та військового Назара Грабара, PR директора Віталія Козловського Юлію Бакуменко та телеведучу ТСН Наталію Островську.

"Я відкриваю власне інста PR-агентство! Поки вітати рано, просто захотілося поділитися тим, над чим ми з командою працюємо вже 3й місяць. Хочу порадитися з вами щодо назви. Допоможете?", — повідомила Шаманська.

Далеко не всі українці оцінили повернення блогерки до України. Багато користувачів соцмереж висловили своє обурення тим, що її колишній чоловік незаконно виїхав до США, а багато військових вже третій рік не бачать, як зростають їх дітки.

"Новина про ваше піар агентство ніяка в порівнянні новини про те, що ваш чоловік — ухилянт, який так колись топив за зелену владу, виїхав з країни".

"Ваша новина, яку ви так готували і підігрівали, все одно загубилась на фоні виїзду колишнього чоловіка в США вам на заміну до сина".

"Мій брат військовий бачив свою доньку в цьому році 15 хвилин,чому обраним можна виїжджати, а простим військовим навіть у відпустку на тиждень не можна?".

"Розчарування. Тепер все, що Ви викладали про Україну для русні буде фейком і заплямовано. Подвійні стандарти?! Сумно. Хтось з 2014 фігачить і не бачить дітей, а хтось отак...А багато діток народились після смерті батька, ото трагедія. Немає слів".

Коментарі під публікацією Аліни Шаманської. Фото: скриншот Instagram

Нагадаємо, раніше ми писали, що співак Іван Дорн, який живе з родиною у Франції, висловився про мобілізацію в Україні. Також ми розповідали, що Вадима Шевеленка, який облаяв ветерана на протезах в Одесі, внесли до бази "Миротворець".