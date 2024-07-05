Украинцы возмущены поступком бывшей Ханумака.

Украинский блогер Алина Шаманская. Фото: instagram.com/shamankaa/

Известный украинский актер Руслан Ханумак попал в скандал из-за внезапного выезда в США к своему сыну и бывшей жене блогеру Алине Шаманской. Впрочем, инфлюенсер наоборот вернулась в Киев, с головой ушла в работу и отпраздновала открытие собственного пиар-агентства. Новость о ее новом проекте понравилась далеко не всем украинцам.

Соответствующий ролик Шаманская опубликовала на своей странице Instagram.

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Бывшая Ханумака вернулась в Украину

Недавно украинцев изрядно возмутил поступок бывшего сценариста студии "Квартал 95" Руслана Ханумака. Он неожиданно покинул Украину и переехал в США, где живет его бывшая жена, блогер Алина Шаманская и их общий сын Артур.

Интересно, что на следующий день после выезда его бывшая жена сообщила о том, что вернулась в столицу и активно работает над созданием собственного рекламного агентства. На его открытие Шаманская пригласила многих украинских звезд — танцовщика и военного Назара Грабара, PR директора Виталия Козловского Юлию Бакуменко и телеведущую ТСН Наталию Островскую.

"Я открываю собственное учреждение PR-агентство! Пока поздравлять рано, просто захотелось поделиться тем, над чем мы с командой работаем уже 3й месяц. Хочу посоветоваться с вами по поводу названия. Поможете?", — сообщила Шаманская.

Далеко не все украинцы оценили возвращение блогера в Украину. Многие пользователи соцсетей выразили свое возмущение тем, что ее бывший муж незаконно уехал в США, а многие военные уже третий год не видят, как растут их дети.

"Новость о вашем пиар агентстве никакая по сравнению новости о том, что ваш мужчина — уклонист, когда-то топивший за зеленую власть, уехал из страны".

"Ваша новость, которую вы так готовили и подогревали, все равно потерялась на фоне выезда бывшего мужчины в США вам в замену сыну".

"Мой брат военный видел свою дочь в этом году 15 минут, почему избранным можно уезжать, а простым военным даже в отпуск на неделю нельзя?".

"Разочарование. Теперь все, что Вы выкладывали об Украине для русни будет фейком и запятнано. Двойные стандарты?! Печально. Кто-то с 2014 фигачит и не видит детей, а кто-то так...А много детей родились после смерти отца, вот трагедия. Нет слов".

Комментарии под публикацией Алины Шаманской. Фото: скриншот Instagram

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