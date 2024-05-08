Ексдружина Володимира Остапчука Христина Горняк приїхала до його будинку — причини

Колишня дружина Остапчука раптово приїхала до його будинку, який хоче відсудити
Український телеведучий Володимир Остапчук ще не розділив спільне майно з колишньою дружиною Христиною Горняк. Тому вона навідалась у будинок, в якому він вже практично живе з новою партнеркою.
Про це Христина Горняк розповіла в Instagram.
Христина Горняк приїхала до спільного будинку колишнього
Ексдружина Володимира Остапчука неочікувано приїхала до їхнього спільного будинку. Нотаріус Христина Горняк приїхала, щоб перевірити стан майна.
"Приїхала, перевірила спільне майно, все зафіксувала. Потрібно було зафіксувати все, що там і як. Давно я тут не була. Це було не просто, але це необхідно", — зазначила Христина.
У цьому будинку Володимир Остапчук вже робить новий ремонт з новою дружиною Катериною Полтавською.
Натомість Христина Горняк хоче відсудити свою частку майна, адже цей будинок був придбаний під час її шлюбу з шоуменом. Він же цього, за її словами, не хоче.
Нагадаємо, шоумен Володимир Остапчук потрапив до лікарні. Також його колишня дружина Христина Горняк розповіла, чому вони розлучились.
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