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Колишня дружина Остапчука раптово приїхала до його будинку, який хоче відсудити

8 травня 2024 22:00
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Ексдружина Володимира Остапчука Христина Горняк приїхала до його будинку — причини
Український телеведучий Володимир Остапчук і його колишня дружина Христина Горняк. Фото: instagram/vova_ostapchuk
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антоніна Завадська

Український телеведучий Володимир Остапчук ще не розділив спільне майно з колишньою дружиною Христиною Горняк. Тому вона навідалась у будинок, в якому він вже практично живе з новою партнеркою. 

Про це Христина Горняк розповіла в Instagram.

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Христина Горняк приїхала до спільного будинку колишнього

Ексдружина Володимира Остапчука неочікувано приїхала до їхнього спільного будинку. Нотаріус Христина Горняк приїхала, щоб перевірити стан майна. 

"Приїхала, перевірила спільне майно, все зафіксувала. Потрібно було зафіксувати все, що там і як. Давно я тут не була. Це було не просто, але це необхідно", — зазначила Христина.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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У цьому будинку Володимир Остапчук вже робить новий ремонт з новою дружиною Катериною Полтавською. 

Христина Горняк приїхала у спільний будинок з Володимиром Остапчуком. Фото: instagram.com/kristygor
Христина Горняк приїхала у спільний будинок з Володимиром Остапчуком. Фото: instagram.com/kristygor

Натомість Христина Горняк хоче відсудити свою частку майна, адже цей будинок був придбаний під час її шлюбу з шоуменом. Він же цього, за її словами, не хоче.

Нагадаємо, шоумен Володимир Остапчук потрапив до лікарні. Також його колишня дружина Христина Горняк розповіла, чому вони розлучились.

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