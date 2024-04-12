Чому Володимир Остапчук розлучився з колишньою дружиною Христиною Горняк — причина

Український телеведучий Володимир Остапчук і його колишня дружина Христина Горняк. Фото: instagram/vova_ostapchuk

Ексдружина шоумена Володимира Остапчука, блогерка Христина Горняк зізналась, чому розпався їхній шлюб. Вона тяжко пережила той період.

Про це вона розповіла в програмі "Балючих тем".

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Блогерка Христина Горняк вперше пояснила, чому її шлюб з телеведучим Володимиром Остапчуком розпався. Коли вони розлучались, вона ще його кохала. Втім, він — ні.

Причиною розриву — стала певна ситуація, деталі якої Христина не розповіла. Однак, натякнула, що не вона зруйнувала стосунки.

"Є табу, які я взагалі не сприймаю у стосунках, у родині. І я не буду їх терпіти. Є моменти, коли в річницю шлюбу, наприклад, мій колишній чоловік виставляє річницю нових стосунків. Не знаю, може, у когось любов і пройшла. Я можу тільки про себе говорити, про свої причини й думки на момент розлучення, але це не тому, що пройшла любов з мого боку", — сказала Горняк.

Вона ще кілька місяців відвідувала сеанси психолога, щоб пережити цей період. Після цих стосунків, дівчина прагне чоловіка не з творчої професії. Він має бути "більш емоційно стабільним" за неї, щоб "вдома не було "пожежі".

Нині з колишнім Горняк не спілкується, хоча і намагалась домовитись з ним про мирний поділ спільного майна. Проте Остапчук вже прописав в оселі свою нову дружину Катерину Полтавську й робить ремонт. Христина Горняк буде ділити це майно через суд.

Нагадаємо, ексдружина Остапчука розповіла, чому досі не змінила його прізвище. Також ми розповідали, що у новому шлюбі шоумена можуть виникнути великі проблеми.