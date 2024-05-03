Шоумен Володимир Остапчук потрапив до лікарні — фото

Український телеведучий Володимир Остапчук. Фото: instagram/vova_ostapchuk

Шоумен Володимир Остапчук налякав фанатів, коли опублікував знімок з лікарні. Йому поставили крапильницю.

Світлину зірка виклав в Instagram.

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Володимиру Остапчуку поставили крапильницю

Телеведучий опублікував у сторіз фото, на якому він лежить на лікарняному ліжку. У руку йому встановили катетер і крапають крапельницю.

Однак, Володимир не пояснив, що сталося. Напередодні він працював у ранковому етері на телебаченні і навіть прогулювався зі своєю дружиною парком. Мав гарний настрій. Ймовірно шоумену стало зле неочікувано.

Також зірка зазначив, що востаннє за таким напруженим робочим режимом він працював п'ять років тому.

Володимир Остапчук у лікарні. Фото: instagram/vova_ostapchuk

Нагадаємо, нинішня та колишня дружини шоумена Володимира Остапчука посварились у соцмережах. Також його ексдружина Христина Горняк розповіла, чому вони розлучились.