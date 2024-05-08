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Бывшая жена Остапчука внезапно приехала в его дом, который хочет отсудить

8 мая 2024 22:00
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антонина Завадская
Эксдружина Владимира Остапчука Кристина Горняк приехала в его дом.
Украинский телеведущий Владимир Остапчук и его бывшая супруга Кристина Горняк. Фото: instagram/vova_ostapchuk
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антонина Завадская

Украинский телеведущий Владимир Остапчук еще не разделил общее имущество с бывшей супругой Кристиной Горняк. Поэтому она посетила дом, в котором он уже практически живет с новой партнершей.

Об этом Кристина Горняк рассказала в Instagram.

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Кристина Горняк приехала в общий дом бывшего

Экс-дружина Владимира Остапчука неожиданно приехала в их общий дом. Нотариус Кристина Горняк приехала, чтобы проверить состояние имущества.

"Приехала, проверила общее имущество, все зафиксировала. Нужно было зафиксировать все, что там и как. Давно я здесь не была. Это было не просто, но это необходимо", — отметила Кристина.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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В этом доме Владимир Остапчук уже делает ремонт с новой женой Екатериной Полтавской.

Кристина Горняк приехала в общий дом с Владимиром Остапчуком. Фото: instagram.com/kristygor
Кристина Горняк приехала в общий дом с Владимиром Остапчуком. Фото: instagram.com/kristygor

Кристина Горняк хочет отсудить свою долю имущества, ведь этот дом был приобретен во время ее брака с шоуменом. Он же этого, по ее словам, не желает.

Напомним, шоумен Владимир Остапчук попал в больницу. Также его бывшая жена Кристина Горняк рассказала, почему они развелись.

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