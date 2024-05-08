Эксдружина Владимира Остапчука Кристина Горняк приехала в его дом.

Украинский телеведущий Владимир Остапчук и его бывшая супруга Кристина Горняк. Фото: instagram/vova_ostapchuk

Украинский телеведущий Владимир Остапчук еще не разделил общее имущество с бывшей супругой Кристиной Горняк. Поэтому она посетила дом, в котором он уже практически живет с новой партнершей.

Об этом Кристина Горняк рассказала в Instagram.

Читайте также:

Кристина Горняк приехала в общий дом бывшего

Экс-дружина Владимира Остапчука неожиданно приехала в их общий дом. Нотариус Кристина Горняк приехала, чтобы проверить состояние имущества.

"Приехала, проверила общее имущество, все зафиксировала. Нужно было зафиксировать все, что там и как. Давно я здесь не была. Это было не просто, но это необходимо", — отметила Кристина.

В этом доме Владимир Остапчук уже делает ремонт с новой женой Екатериной Полтавской.

Кристина Горняк приехала в общий дом с Владимиром Остапчуком. Фото: instagram.com/kristygor

Кристина Горняк хочет отсудить свою долю имущества, ведь этот дом был приобретен во время ее брака с шоуменом. Он же этого, по ее словам, не желает.

Напомним, шоумен Владимир Остапчук попал в больницу. Также его бывшая жена Кристина Горняк рассказала, почему они развелись.