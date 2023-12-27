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Колишня дружина Остапчука зізналася, чи шкодує про шлюб з ним

27 грудня 2023 17:41
089dddab-61b1-4d57-9ac0-91ad359b8800 - Ольга Квасниця
Ольга Квасниця
Редактор
Колишня дружина Остапчука зізналася, чи шкодує про шлюб з ним
Колишня дружина Володимира Остапчука Христина Горняк. Фото: instagram.com/kristygor
089dddab-61b1-4d57-9ac0-91ad359b8800 - Ольга Квасниця
Ольга Квасниця
Редактор

Колишня дружина Володимира Остапчука Христина Горняк розповіла, чи шкодує про шлюб з володимиром Остапчуком і зізналася, як переживала розлучення з ним. А також поділилася що відчуває стосовно того, що у 37 років не має дітей. 

Цим поділилася у своєму Instagram.

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Другу дружину Володимира Остапчука запитали підписники, чи вийшла б вона заміж за телеведучого, якщо б знала, чим все закінчиться. Вона дала несподівану відповідь. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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"Якщо відмотати час назад — я нічого б не міняла. Моє життя, мій досвід! Багато за що є дякувати, але багато чого не хочеться в своєму особистому житті і порушує мої цінності і кордони!", — написала Горняк у дописі. 

Також підписники запитали, чи тяжко Христина переживала розлучення, на що вона також досить відверто відповіла.

 

Скриншот зі сторіс instagram.com/kristygor

"Дівчатка, дивіться. Я дівчина, як ви… Можливо сильніша трішки за когось, можливо, слабкіша, але я переживаю всі моменти теж… І біль, і відчай, і сльози бувають. Головне це те, що в кінцевому результаті я ок. Мій шлях, мій вибір себе! І я скажу так, що я завжди оберу себе! І своє стабільне психологічне здоров'я", — поділилася ексдружина ведучого. 

Вона також вирішила поговорити про те, що її, вочевидь, хвилює. Підписниця Христини поділилася з нею, що їй 30 років, а вона і досі не має дітей, через що переживає. Горняк підтримала її. 

 

Скриншот зі сторіс instagram.com/kristygor

"Мені 37, як я можу дати вам пораду або відповідь? Думаю, що у кожного свій час, своя доля і свої розвороти. Але я хочу і вірю, що у мене і мого чоловіка майбутнього будуть здорові, гарні, любимі дітки", — написала Христина. 

Нагадаємо, Горняк після розлучення з Остапчуком зізналася, чи є в неї хтось. 

Також ми писали, що колишня Остапчука розповіла, чи вирішила вона питання з будинком. 

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