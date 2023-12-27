Бывшая жена Остапчука призналась, сожалеет ли о браке с ним

Бывшая жена Владимира Остапчука Кристина Горняк. Фото: instagram.com/kristygor

Бывшая жена Владимира Остапчука Кристина Горняк рассказала, жалеет ли о браке с Владимиром Остапчуком и призналась, как переживала развод с ним. А также поделилась, что чувствует относительно того, что в 37 лет у нее нет детей.

Этим поделилась в своем Instagram.

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Вторую жену Владимира Остапчука спросили подписчики, вышла бы она замуж за телеведущего, если бы знала, чем все закончится. Она дала неожиданный ответ.

"Если отмотать время назад — я ничего бы не меняла. Моя жизнь, мой опыт! За многое можно благодарить, но многое не хочется в своей личной жизни иметь. То, что нарушает мои ценности и границы!", — написала Горняк в публикации.

Также подписчики спросили, тяжело ли Кристина переживала развод, на что она тоже достаточно откровенно ответила.

Скриншот со сторис instagram.com/kristygor

"Девочки, смотрите. Я девушка, как и вы… Возможно сильнее немного кого-то, возможно, слабее, но я переживаю все моменты тоже… И боль, и отчаяние, и слезы бывают. Главное это то, что в конечном итоге я окей. Мой путь, мой выбор себя! И я скажу так, что я всегда выберу себя! И свое стабильное психологическое здоровье", — поделилась экс-жена ведущего.

Она также решила поговорить о том, что ее, по-видимому, волнует. Подписчица Кристины поделилась с ней, что ей 30 лет, а она до сих пор не имеет детей, из-за чего переживает. Горняк поддержала ее.

Скриншот со сторис instagram.com/kristygor

"Мне 37, как я могу дать вам совет или ответ? Думаю, что у каждого свое время, своя судьба и свои развороты. Но я хочу и верю, что у меня и моего мужа будущего будут здоровые, красивые, любимые детки", — написала Кристина.

Напомним, Горняк после развода с Остапчуком призналась, есть ли у нее кто-нибудь.

Также мы писали, что бывшая Остапчук рассказала, решила ли она вопрос с домом.