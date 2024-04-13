Френсіс Форд Коппола втратив дружина — що сталось

Американська режисерка Елінор Джессі Коппола. Фото: Instagram/thecurvycritic

У відомої голлівудської режисерської династії Копполи сталося горе. Померла дружина оскароносного автора, зокрема фільму "Хрещений батько", Френсіса Форда, Елінор Джессі. Їй було 87 років.

Про це повідомляє видання AP.

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Втрата династії Копполи

За повідомленнями членів відомої родини, які чи не всі працюють в кіноіндустрії, дружина Френсіса Форда Копполи померла увечері п’ятниці, 12 квітня, у своєму будинку в Резерфорді, штат Каліфорнія. Причину смерті її близькі поки називати не стали.

Френсіс та Елінор познайомились на зйомках одного з його фільмів, де жінка працювала помічницею художника-постановника. Упродовж кількох місяців після початку стосунків Елінор завагітніла, і в лютому 1963 року у Лас-Вегасі відбулося весілля.

Здебільшого Елінор працювала над документальними стрічками, втім були і проєкти з голлівудськими зірками, такими як, наприклад, Даян Лейн, Алеком Болдвіном та Арно Віаром. Її донька Софія знімає чимало фільмів, які стають хітами. Один з останніх — "Прісцилла" розповідає про дружину короля рок-н-ролу Елвіса Преслі. Головні ролі зіграли Джейкоб Елорді і Кейлі Спейні.

Нагадаємо, раніше ми писали, що голлівудський актор Кіану Рівз травмувався на зйомках нового фільму. Також ми розповідали, що в Каннах офіційно спростували участь у фестивалі російської стрічки "Брат 3".