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У режисера "Хрещеного батька" Копполи померла дружина

13 квітня 2024 18:29
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Стас Кожушко
Редактор
Френсіс Форд Коппола втратив дружина — що сталось
Американська режисерка Елінор Джессі Коппола. Фото: Instagram/thecurvycritic
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор

У відомої голлівудської режисерської династії Копполи сталося горе. Померла дружина оскароносного автора, зокрема фільму "Хрещений батько", Френсіса Форда, Елінор Джессі. Їй було 87 років.

Про це повідомляє видання AP. 

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Втрата династії Копполи

За повідомленнями членів відомої родини, які чи не всі працюють в кіноіндустрії, дружина Френсіса Форда Копполи померла увечері п’ятниці, 12 квітня, у своєму будинку в Резерфорді, штат Каліфорнія. Причину смерті її близькі поки називати не стали.

Френсіс та Елінор познайомились на зйомках одного з його фільмів, де  жінка працювала помічницею художника-постановника. Упродовж кількох місяців після початку стосунків Елінор завагітніла, і в лютому 1963 року у Лас-Вегасі відбулося весілля.

Здебільшого Елінор працювала над документальними стрічками, втім були і проєкти з голлівудськими зірками, такими як, наприклад, Даян Лейн, Алеком Болдвіном та Арно Віаром. Її донька Софія знімає чимало фільмів, які стають хітами. Один з останніх — "Прісцилла" розповідає про дружину короля рок-н-ролу Елвіса Преслі. Головні ролі зіграли Джейкоб Елорді і Кейлі Спейні.

Нагадаємо, раніше ми писали, що голлівудський актор Кіану Рівз травмувався на зйомках нового фільму. Також ми розповідали, що в Каннах офіційно спростували участь у фестивалі російської стрічки "Брат 3".

смерть
Голлівуд
закордонні зірки
режисер

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