Френсіс Форд Коппола втратив дружина — що сталось

У режисера "Хрещеного батька" Копполи померла дружина
У відомої голлівудської режисерської династії Копполи сталося горе. Померла дружина оскароносного автора, зокрема фільму "Хрещений батько", Френсіса Форда, Елінор Джессі. Їй було 87 років.
Про це повідомляє видання AP.
Втрата династії Копполи
За повідомленнями членів відомої родини, які чи не всі працюють в кіноіндустрії, дружина Френсіса Форда Копполи померла увечері п’ятниці, 12 квітня, у своєму будинку в Резерфорді, штат Каліфорнія. Причину смерті її близькі поки називати не стали.
Френсіс та Елінор познайомились на зйомках одного з його фільмів, де жінка працювала помічницею художника-постановника. Упродовж кількох місяців після початку стосунків Елінор завагітніла, і в лютому 1963 року у Лас-Вегасі відбулося весілля.
Здебільшого Елінор працювала над документальними стрічками, втім були і проєкти з голлівудськими зірками, такими як, наприклад, Даян Лейн, Алеком Болдвіном та Арно Віаром. Її донька Софія знімає чимало фільмів, які стають хітами. Один з останніх — "Прісцилла" розповідає про дружину короля рок-н-ролу Елвіса Преслі. Головні ролі зіграли Джейкоб Елорді і Кейлі Спейні.
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