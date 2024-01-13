Колишня Каньє Веста шокувала "голим" весільним вбранням

Модель Джулія Фокс. Фото: Reuters

Джулія Фокс зробила кар'єру, одягаючи майже оголене вбрання, щоб шокувати людей. Колишня наречена Каньє Веста приміряна епатажне вбрання, відвідавши захід Sotheby's Celebrates Visions of America у Нью-Йорку.

Про це пише Daily Mail.

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Фокс витримала зимовий холод у химерному весільному образі з білизною на показ. Вбрання складалося з серпанку та вкороченої білої водолазки без рукавів. Її біла спідниця була вдягнута до середини стегна, повністю оголюючи її чорні стринги. Білі мереживні рукавички без пальців доповнювали стильний образ.

У грудні вона розповіла про своє почуття моди журналу Interview: "Я завжди любила одяг. У мене ніколи не було грошей на нього, тому я ходила у всі ці дуже гарні магазини на П’ятій авеню та крала чудовий одяг. Тоді я зробила його своїм, порізавши. Я завжди влаштовувала шоу у своїй вітальні — залучала свого молодшого брата та його найкращого друга й змушувала їх виступати зі мною. Я справді була тиранічною щодо своїх виступів".

Вона продовжила: "Я навіть не усвідомлювала, що існує цей код, коли ти стаєш знаменитістю чи чимось іншим, що залежить від того, хто тебе одягає. Спочатку я носила одяг великих брендів, але потім подумала: "інші цікавіші". Це не я намагалася зневажити великі бренди. Я не розуміла, що політика працює не так. Ви повинні носити бренди. Тоді я просто відчула, що вони мене скасували, але насправді я скасувала їх першою. І врешті-решт вони все одно копіюють мене", — сказала вона.

Джулія минулого року розповіла, як 46-річний Каньє романтично переслідував її за допомогою текстових повідомлень і "десятків телефонних дзвінків", перш ніж запросити її приєднатися до нього на новорічній вечірці в Маямі. Джулія стверджує, що спочатку відхилила пропозицію, але передумала, коли Каньє, з яким вона зустрічалася один місяць на початку 2022 року, пообіцяв відвезти її на подію на приватному літаку.

Нагадаємо, дружина Каньє Веста висунула йому ультиматум.

Раніше Каньє Веста розкритикували за оголене фото його дружини.