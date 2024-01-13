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Бывшая Канье Уэста шокировала "голым" свадебным нарядом

13 января 2024 12:34
b507db85-091a-43a8-c260-df659ba9e900 - Валентина Сливко
Бывшая Канье Веста шокировала "голым" свадебным нарядом
Модель Джулия Фокс. Фото: Reuters
b507db85-091a-43a8-c260-df659ba9e900 - Валентина Сливко

Джулия Фокс сделала карьеру, надевая откровенную одежду, чтобы шокировать людей. Бывшая невеста Канье Уэста примеряла эпатажным наряд, посетив мероприятие Sotheby's Celebrates Visions of America в Нью-Йорке.

Об этом пишет Daily Mail.

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Фокс выдержала зимний холод в причудливом свадебном образе с бельем на показ. Наряд состоял из вуали и укороченной белой водолазки без рукавов. Ее белая юбка была нате до середины бедра, полностью обнажая ее черные стринги. Белые кружевные перчатки без пальцев дополняли стильный образ.

 

В декабре она рассказала о своем чувстве моды журналу Interview: "Я всегда любила одежду. У меня никогда не было денег на нее, поэтому я ходила во все эти очень красивые магазины на Пятой авеню и воровала. Тогда я сделала ее своим, порезав. Я всегда устраивала шоу в своей гостиной — привлекала своего младшего брата и его лучшего друга и заставляла их выступать со мной. Я действительно была тиранической по отношению к своим выступлениям".

Она продолжила: "Я даже не осознавала, что существует этот код, когда ты становишься знаменитостью, все зависит от того, кто тебя одевает. Сначала я носила одежду больших брендов, но потом подумала: другие интереснее", — сказала она.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Джулия в прошлом году рассказала, как 46-летний Канье романтически преследовал ее посредством текстовых сообщений и "десятков телефонных звонков", прежде чем пригласить ее присоединиться к нему на новогодней вечеринке в Майами. Джулия утверждает, что сначала отклонила предложение, но передумала, когда Канье, с которым она встречалась один месяц в начале 2022 года, пообещал отвезти его на событие на частном самолете.

Напомним, супруга Канье Уэста выдвинула ему ультиматум.

Ранее Канье Уэста подвергли критике за обнаженное фото его супруги.

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