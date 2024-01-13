Бывшая Канье Веста шокировала "голым" свадебным нарядом

Бывшая Канье Уэста шокировала "голым" свадебным нарядом
Джулия Фокс сделала карьеру, надевая откровенную одежду, чтобы шокировать людей. Бывшая невеста Канье Уэста примеряла эпатажным наряд, посетив мероприятие Sotheby's Celebrates Visions of America в Нью-Йорке.
Об этом пишет Daily Mail.
Джулия Фокс примерила "голое" свадебное платье
Фокс выдержала зимний холод в причудливом свадебном образе с бельем на показ. Наряд состоял из вуали и укороченной белой водолазки без рукавов. Ее белая юбка была нате до середины бедра, полностью обнажая ее черные стринги. Белые кружевные перчатки без пальцев дополняли стильный образ.
В декабре она рассказала о своем чувстве моды журналу Interview: "Я всегда любила одежду. У меня никогда не было денег на нее, поэтому я ходила во все эти очень красивые магазины на Пятой авеню и воровала. Тогда я сделала ее своим, порезав. Я всегда устраивала шоу в своей гостиной — привлекала своего младшего брата и его лучшего друга и заставляла их выступать со мной. Я действительно была тиранической по отношению к своим выступлениям".
Она продолжила: "Я даже не осознавала, что существует этот код, когда ты становишься знаменитостью, все зависит от того, кто тебя одевает. Сначала я носила одежду больших брендов, но потом подумала: другие интереснее", — сказала она.
Джулия в прошлом году рассказала, как 46-летний Канье романтически преследовал ее посредством текстовых сообщений и "десятков телефонных звонков", прежде чем пригласить ее присоединиться к нему на новогодней вечеринке в Майами. Джулия утверждает, что сначала отклонила предложение, но передумала, когда Канье, с которым она встречалась один месяц в начале 2022 года, пообещал отвезти его на событие на частном самолете.
Напомним, супруга Канье Уэста выдвинула ему ультиматум.
Ранее Канье Уэста подвергли критике за обнаженное фото его супруги.
Читайте Новини.LIVE!