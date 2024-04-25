Чому колишня дівчина репера Каньє Веста Джулія Фокс жалкує про їхній роман

Модель Джулія Фокс і репер Каньє Вест. Фото: instagram/juliafox

Епатажна модель Джулія Фокс згадала свій короткий роман з скандальним репером Каньє Вестом. У неї від цих спогадів виникає "кислий післясмак".

Про це пише Page Six.

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Модель Джулія Фокс у минулому зустрічалась з репером Каньє Вестом. Вона втратила свою ідентичність, коли була поруч з ним.

"Я ніколи не хотіла, щоб мене знали просто, як чиюсь дівчину. Я знаю, що я набагато більше, ніж це", — заявила дівчина.

Вона поділилась своїми думками щодо того, як губляться дівчата в фешніндустрії. Вони втрачають "своє я" через стосунки з хлопцем.

"Я хочу зламати цю систему і стояти на власних ногах і не потребувати чоловіка, який би мене підтримував. Я робила це роками. Мені добре. Я самореалізуюсь і буду продовжувати це робити", — заявила зірка.

Однак, відразу після розриву з Вестом Джулія зовсім по-іншому розповідала про їхні стосунки. Вона відгукувалась про них, як "найкраще, що могло трапитися" з нею. Це були стосунки без інтимного життя.

Нагадаємо, що Фокс зустрічалась з репером близько півтора місяця у 2021 році. Відразу після його скандального розлучення з колишньою дружиною Кім Кардаш'ян. Нині Вест одружений на молодій дівчині Б'янці Цензорі, яку за чутками він змушує роздягатися заради епатажу.

Нагадаємо, репера Каньє Веста засміяли через його ідею знімати еротичні фільми. Також дружина скандального артиста Б'янка Цензорі раптово змінила імідж.