Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Шоу-бізнес arrow Колишня Каньє Веста жалкує про їхній короткий роман arrow

Колишня Каньє Веста жалкує про їхній короткий роман

25 квітня 2024 21:30
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антоніна Завадська
Чому колишня дівчина репера Каньє Веста Джулія Фокс жалкує про їхній роман
Модель Джулія Фокс і репер Каньє Вест. Фото: instagram/juliafox
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антоніна Завадська

Епатажна модель Джулія Фокс згадала свій короткий роман з скандальним репером Каньє Вестом. У неї від цих спогадів виникає "кислий післясмак".

Про це пише Page Six.

Читайте також:

Джулія Фокс розчарована побаченнями з Каньє Вестом

Модель Джулія Фокс у минулому зустрічалась з репером Каньє Вестом. Вона втратила свою ідентичність, коли була поруч з ним.

"Я ніколи не хотіла, щоб мене знали просто, як чиюсь дівчину. Я знаю, що я набагато більше, ніж це", — заявила дівчина.

Вона поділилась своїми думками щодо того, як губляться дівчата в фешніндустрії. Вони втрачають "своє я" через стосунки з хлопцем. 

"Я хочу зламати цю систему і стояти на власних ногах і не потребувати чоловіка, який би мене підтримував. Я робила це роками. Мені добре. Я самореалізуюсь і буду продовжувати це робити", — заявила зірка.

Однак, відразу після розриву з Вестом Джулія зовсім по-іншому розповідала про їхні стосунки. Вона відгукувалась про них, як "найкраще, що могло трапитися" з нею. Це були стосунки без інтимного життя.

Нагадаємо, що Фокс зустрічалась з репером близько півтора місяця у 2021 році. Відразу після його скандального розлучення з колишньою дружиною Кім Кардаш'ян. Нині Вест одружений на молодій дівчині Б'янці Цензорі, яку за чутками він змушує роздягатися заради епатажу.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Always YZY (@alwaysyzy)

Нагадаємо, репера Каньє Веста засміяли через його ідею знімати еротичні фільми. Також дружина скандального артиста Б'янка Цензорі раптово змінила імідж.

США
Каньє Вест
відносини
закордонні зірки
кохання
Джулія Фокс
Б'янка Цензорі

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

11:25 Вірастюк прокоментував мобілізацію свого сина — що сказав

12 квітня 2024

06:44 Хто отримає право на відстрочку за новим законом про мобілізацію — повний перелік

19 квітня 2024

04:15 Виїзд жінок з України в 2024 році — кого можуть розвернути на кордоні

15 квітня 2024
Новина з фото

19:24 У жодному разі не садіть ці рослини — 5 найгірших "сусідів" цибулі

16 квітня 2024

10:18 Закон про мобілізацію — що потрібно знати, щоб не визнали ухилянтом

20 квітня 2024

07:24 Рудий пустун упустив склянку з водою — знайдіть відмінності за 10 секунд

16 квітня 2024

05:15Який документ підтвердить, що ви заброньовані — пояснення юриста

12 квітня 2024

07:19 Екскомандир полку Азов Жорін відреагував на новий закон про мобілізацію

22 квітня 2024

19:53 Оновлення даних для ТЦК за кордоном — чи є загроза екстрадиції та мобілізації

09:29 Циганков розпочне наступний сезон не в Жироні — влітку буде трансфер

Розклад ефірів

Всі ефіри