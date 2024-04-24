Зробила висновки — дружина Каньє Веста після нападу незнайомця вразила оригінальним виходом

Репер Каньє Вест з дружиною. Фото: instagram.com/alwaysyzy/

Американський репер Каньє Вест з дружиною вперше з'явилися на публіці після нападу на Б'янку в Діснейленді. Подружжя помітили в Лос-Анджелесі, причому в незвичайних для них образах.

Про це пише Daily Mail.

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Б'янка була одягнена у вбрання, яке прикривало її інтимні місця, Каньє був у світлому, хоча зазвичай він носить винятково чорне. Зараз у репера проблеми: він проходить обвинуваченим у справі про напад на чоловіка в Діснейленді — Каньє, захищаючи дружину, вдарив людину, яка, за його словами, чіплялася до неї. Точніше, Каньє думав, що вдарив того, хто приставав, — насправді ж він напав на брата-близнюка цієї людини.

У результаті той написав заяву на Веста і звернувся до поліції. Доказів того, що один із близнюків домагався Б'янки Цензорі, поки що немає, але інцидент ще розслідується. Представники Веста поки наполягають на своїй версії.

"Він, нападник, запустив руки під її сукню, торкнувся її тіла, схопив її за талію, розгорнув, а потім надіслав їй повітряні поцілунки. Вона зазнала насильства", — цитує заяву Каньє Daily Mail.

В останні місяці Б'янка Ченсорі стала головним ньюсмейкером таблоїдів, модних видань та пабліків з мемами завдяки своїм відвертим образам. Дружина Каньє Веста, яку часто порівнюють з його колишньою дружиною Кім Кардаш'ян, майже завжди з'являється на публіці напівоголеною.

Нагадаємо, американська співачка Тейлор Свіфт пригадала ворожнечу з колишньою дружиною Каньє Веста.