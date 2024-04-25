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Продав душу дияволу — Каньє Веста присоромили за ідею знімати фільми для дорослих

25 квітня 2024 08:28
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор
Продав душу дияволу — Каньє Веста присоромили за ідею знімати фільми для дорослих
Репер Каньє Вест з дружиною. Фото: instagram.com/alwaysyzy/
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор

Репер Каньє Вест планує відкрити власну студію фільмів для дорослих та бренд Yeezy Porn. Студія може бути відкрита цього літа, вона стане частиною цілого бренду розваг для дорослих. Каньє Вест та його колеги обговорили ідею з ветераном індустрії Майком Мозом. Це колишній чоловік порноакторки Стормі Деніелс, яку широка публіка знає у скандальній справі колишнього президента США Дональда Трампа.

Про це пише Daily Mail.

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Каньє Вест досить часто у своїй творчості відкрито говорив про свої непристойні фантазії та любов до фільмів для дорослих. Він читав реп про такі сценарії з різними жінками, з якими він був, включаючи його колишню дружину Кім Кардаш'ян. Зараз він контролює, як одягається його нинішня дружина Бьянка Ченсорі. Її образи часто стають предметом широкого обговорення через їхню відвертість.

Крім того, Каньє Вест планував випустити серію роликів для доповнення свого сьомого студійного альбому The Life of Pablo (2016), а колишні співробітники Yeezy звинувачували репера в тому, що він показував відео для дорослих на ділових зустрічах.

 

Прихильники розкритикували нову ідею Каньє Веста. Фото: соціальні мережі
Прихильники розкритикували нову ідею Каньє Веста. Фото: соціальні мережі
Прихильники розкритикували нову ідею Каньє Веста. Фото: соціальні мережі
Прихильники розкритикували нову ідею Каньє Веста. Фото: соціальні мережі
Прихильники розкритикували нову ідею Каньє Веста. Фото: соціальні мережі
Прихильники розкритикували нову ідею Каньє Веста. Фото: соціальні мережі
Прихильники розкритикували нову ідею Каньє Веста. Фото: соціальні мережі
Прихильники розкритикували нову ідею Каньє Веста. Фото: соціальні мережі

У мережі розкритикували ідею зірки.

"Повернись до Христа", "Знайди Бога", "Ти продав свою душу дияволу", пишуть в соціальній мережі, а дехто запитав: "Хіба ти не продавав альбоми Ісус рік тому?".

Нагадаємо, Каньє Вест влаштував гучну вечірку у будинку Стінга. А раніше Каньє Вест вдягнув дружину у стилі колишньої.

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