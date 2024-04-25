Почему бывшая девушка рэпера Канье Веста Джулия Фокс сожалеет об их романе

Модель Джулия Фокс и рэппер Канье Вест. Фото: instagram/juliafox

Эпатажная модель Джулия Фокс вспомнила свой короткий роман со скандальным рэпером Канье Вестом. У нее от этих мыслей возникает "кислое послевкусие".

Об этом пишет Page Six.

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Модель Джулия Фокс в прошлом встречалась с рэпером Канье Вестом. Она утратила свою идентичность, когда была рядом с ним.

"Я никогда не хотела, чтобы меня знали просто, как чью-то девушку. Я знаю, что я гораздо больше, чем это", — заявила девушка.

Она поделилась своими мыслями о том, как теряются девушки в фешниндустрии. Они убивают "свое я" из-за отношений с парнем.

"Я хочу сломать эту систему и стоять на собственных ногах и не нуждаться в мужчине, который бы меня поддерживал. Я делала это годами. Мне хорошо. Я самореализуюсь и буду продолжать это делать", — заявила звезда.

Однако сразу после разрыва с Вестом Джулия совсем по-другому рассказывала об их отношениях. Она отзывалась о них, как о "лучшем, что могло случиться" с ней. Однако, это были отношения без интимной жизни.

Напомним, что Фокс встречалась с рэпером около полутора месяца в 2021 году. Сразу после его скандального развода с бывшей супругой Ким Кардашьян. В настоящее время Вест женат на молодой девушке Бьянке Цензори, которую по мнению ее родных он заставляет раздеваться ради эпатажа.

Напомним, рэппера Канье Веста засмеяли из-за его идеи снимать эротические фильмы. Также жена скандального артиста Бьянка Цензори внезапно сменила имидж.