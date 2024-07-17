Блогерка Христина Бичкова домінувала над одруженим іноземцем за 4 тисячі доларів — відео

Українська блогерка Христина Бичкова. Фото: instagram/bichkovaaa

Блогерка Христина Бичкова розповіла про свої неординарні стосунки з заможним іноземцем. За інтим вона отримала значний гонорар.

Про це розповіла на шоу Okay Eva.

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Христина Бичкова мала 60-річного раба у ліжку

Колишня дівчина Леона, якого підозрювали в романі зі співачкою Анною Трінчер, і блогерка Христина Бичкова розповіла про інтимний досвід за гроші. За статевий акт їй заплатив одружений іноземець, якому було 63 роки. Окрім того, має 4 дітей, втім полюбляє домінування у ліжку. Тому заводить коханок практично в кожній країні.

"У мене був раб. Людина-раб. Людина, яка любить, щоб над ним домінували. Я домінувала над людиною. Наприклад, в клітці домінувала. Перебуваючи в стосунках з Леоном. Мене подруга позвала, каже: "Це мій раб, але я можу поділитися". У мене була така тема, років 6 тому. Сергій був не проти, тому що він колись теж над цією людиною домінував, але потім я цього раба привласнила собі", — розповіла блогерка.

Христина Бичкова домінувала над чоловіком у ліжку за гроші. Фото: instagram/bichkovaaa

Нині Христина не спілкується з ним і навіть 4 роки не бачила. Однак, досі пам'ятає, скільки отримала за "послуги" — 4 тисячі доларів за раз.

Що відомо про Христину Бичкову

Дівчина має чималу аудиторію в 300 тисяч підписників в TikTok та Instagram. Втім, вона більш відома, як вже колишня дружина самопроголошеного головного сквіртолога країни Леона 13. Ціна за масаж у якого коштує 1 тисячу доларів.

Нагадаємо, що Леона запідозрили у романі з Анною Трінчер після його знімань у кліпі. Також дівчина колишнього чоловіка Ані Лорак зробила аборт.