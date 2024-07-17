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Бывшая "любовника" Анны Тринчер шокировала интимом с 60-летним мужчиной за деньги

17 июля 2024 07:30
Антонина Завадская - Редактор
Блоггерша Кристина Бычкова доминировала над женатым иностранцем за 4 тысячи долларов.
Украинский блогер Кристина Бычкова. Фото: instagram/bichkovaaa
Антонина Завадская - Редактор

Блогер Кристина Бычкова рассказала о своих неординарных отношениях с состоятельным иностранцем. За интим она получила значительный гонорар.

Об этом рассказала на шоу Okay Eva.

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Кристина Бычкова доминировала над 60-летним рабом в постели

Бывшая девушка Леона, которого подозревали в романе с певицей Анной Тринчер, и блогер Кристина Бычкова рассказала об интимном опыте за деньги. За половой акт ей заплатил женатый иностранец, которому было 63 года. Кроме того, имеет 4 детей, впрочем, любит доминирование в постели. Потому заводит любовниц практически в каждой стране.

"У меня был раб. Человек-раб. Человек, который любит, чтобы над ним доминировали. Я доминировала над человеком. Например, в клетке доминировала. Находясь в отношениях с Леоном. Меня подруга позвала, говорит: "Это мой раб, но я могу поделиться". У меня была такая тема, лет 6 назад. Сергей был не против, потому что он когда-то тоже над этим человеком доминировал, но потом я этого раба присвоила себе", — рассказала блогер.

Кристина Бычкова доминировала над мужчиной в постели за деньги. Фото: instagram/bichkovaaa
Кристина Бычкова доминировала над мужчиной в постели за деньги. Фото: instagram/bichkovaaa

Сейчас Кристина не общается с ним и даже 4 года не видела. Однако до сих пор помнит, сколько получила за "услуги" — 4 тысячи долларов за раз.

Что известно о Кристине Бычковой

Девушка имеет большую аудиторию в 300 тысяч подписчиков в TikTok и Instagram. Впрочем, она более известна, как бывшая жена самопровозглашенного главного сквиртолога страны Леона 13. Цена за массаж у которого стоит 1 тысячу долларов.

Напомним, что Леон был заподозрен в романе с Анной Тринчер после его съемок в клипе. Также девушка бывшего мужа Ани Лорак совершила аборт.

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