Колишня Остапчука пояснила, чому і досі носить його прізвище

Друга дружина Володимира Остапчука Христина Горняк. Фото: instagram.com/kristygor

Друга дружина Володимира Остапчука — Христина Горняк — і досі носить прізвище колишнього чоловіка. На це часто звертають увагу її прихильники, адже розійшлися вони з ведучим не дуже добре.

Жінка відповіла на питання, чого не змінює прізвище, у своєму Instagram.

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Другій дружині Остапчука Христині часто ставлять питання, чого вона і досі не відмовилася від прізвища колишнього чоловіка, адже вони після розлучення не залишилися у гарних стосунках, а навпаки — і досі ділять будинок.

Жінка вирішила відповісти на це питання, що раз і на завжди закрити цю тему.

Скриншот зі сторіс instagram.com/kristygor

"Я була одружена, взяла прізвище чоловіка. Це було моє рішення його взяти, і для чоловіка це було важливо. Я приватний нотаріус, у якого зміна прізвища тягне за собою дуже багато документів, печаток, доступів до реєстрів, тощо. Плюс мої закордонні паспорти, візи, а також дозвіл на проживання в Європі...", — пояснила Христина.

Тому змінювати прізвище, а отже і паспорт, вона не збирається взагалі. І у цьому нічого такого не бачить.

"Моя мама після розлучення ходила на прізвищі мого тата до наступного шлюбу. Тому давайте більше не підіймати цю тему. Не хайпувати на ній. В цьому немає ніякого сенсу!", — підбила підсумок жінка.

Проте у соціальних мережах Христина залишається під своїм дівочим прізвищем "Горняк".

Нагадаємо, молода дружина Остапчука розповіла чого боїться після 40 років.

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