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Колишня Остапчука пояснила, чому і досі носить його прізвище

1 лютого 2024 05:18
089dddab-61b1-4d57-9ac0-91ad359b8800 - Ольга Квасниця
Ольга Квасниця
Редактор
Колишня Остапчука пояснила, чому і досі носить його прізвище
Друга дружина Володимира Остапчука Христина Горняк. Фото: instagram.com/kristygor
089dddab-61b1-4d57-9ac0-91ad359b8800 - Ольга Квасниця
Ольга Квасниця
Редактор

Друга дружина Володимира Остапчука — Христина Горняк — і досі носить прізвище колишнього чоловіка. На це часто звертають увагу її прихильники, адже розійшлися вони з ведучим не дуже добре. 

Жінка відповіла на питання, чого не змінює прізвище, у своєму Instagram

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Колишня Остапчука не збирається змінювати прізвище

Другій дружині Остапчука Христині часто ставлять питання, чого вона і досі не відмовилася від прізвища колишнього чоловіка, адже вони після розлучення не залишилися у гарних стосунках, а навпаки — і досі ділять будинок. 

Жінка вирішила відповісти на це питання, що раз і на завжди закрити цю тему. 

 

Скриншот зі сторіс instagram.com/kristygor

"Я була одружена, взяла прізвище чоловіка. Це було моє рішення його взяти, і для чоловіка це було важливо. Я приватний нотаріус, у якого зміна прізвища тягне за собою дуже багато документів, печаток, доступів до реєстрів, тощо. Плюс мої закордонні паспорти, візи, а також дозвіл на проживання в Європі...", — пояснила Христина. 

Тому змінювати прізвище, а отже і паспорт, вона не збирається взагалі. І у цьому нічого такого не бачить. 

"Моя мама після розлучення ходила на прізвищі мого тата до наступного шлюбу. Тому давайте більше не підіймати цю тему. Не хайпувати на ній. В цьому немає ніякого сенсу!", — підбила підсумок жінка. 

Проте у соціальних мережах Христина залишається під своїм дівочим прізвищем "Горняк". 

Нагадаємо, молода дружина Остапчука розповіла чого боїться після 40 років. 

Також ми писали, що ексдружина Остапчука потрапила в неприємну ситуацію на відпочинку в Іспанії.

розлучення
Володимир Остапчук
українські зірки
Христина Горняк

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