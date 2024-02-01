Бывшая Остапчука объяснила, почему до сих пор носит его фамилию

Вторая жена Владимира Остапчука Кристина Горняк. Фото: instagram.com/kristygor

Вторая жена Владимира Остапчука — Кристина Горняк — до сих пор носит фамилию бывшего мужа. Этим часто интересуются ее поклонники, ведь разошлись они с ведущим не очень хорошо.

Женщина ответила на вопрос, чего не меняет фамилию, в своем Instagram.

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Второй жене Остапчука Кристине часто задают вопрос, чего она до сих пор не отказалась от фамилии бывшего мужа, ведь они после развода не остались в хороших отношениях, а наоборот — до сих пор делят дом.

Женщина решила ответить на этот вопрос, чтобы раз и всегда закрыть эту тему.

Скриншот со сторис instagram.com/kristygor

"Я была замужем, взяла фамилию мужа. Это было мое решение его взять, и для мужа это было важно. Я частный нотариус, у которого смена фамилии влечет смену очень многих документов, печатей, доступов к реестрам, и т.д. Плюс мои загранпаспорта , визы, а также вид на жительство в Европе...", — объяснила Кристина.

Поэтому менять фамилию, а значит и паспорт, она не собирается вообще. И в этом ничего плохого не видит.

"Моя мама после развода была на фамилии моего папы до следующего брака. Поэтому давайте больше не поднимать эту тему. Не хайповать на ней. В этом нет никакого смысла!", — подытожила женщина.

Однако в социальных сетях Кристина остается под своей девичьей фамилией "Горняк".

Напомним, молодая жена Остапчука рассказала, чего боится после 40 лет.

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