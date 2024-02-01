Бывшая Остапчука объяснила, почему до сих пор носит его фамилию
Вторая жена Владимира Остапчука — Кристина Горняк — до сих пор носит фамилию бывшего мужа. Этим часто интересуются ее поклонники, ведь разошлись они с ведущим не очень хорошо.
Женщина ответила на вопрос, чего не меняет фамилию, в своем Instagram.
Бывшая Остапчука не собирается менять фамилию
Второй жене Остапчука Кристине часто задают вопрос, чего она до сих пор не отказалась от фамилии бывшего мужа, ведь они после развода не остались в хороших отношениях, а наоборот — до сих пор делят дом.
Женщина решила ответить на этот вопрос, чтобы раз и всегда закрыть эту тему.
"Я была замужем, взяла фамилию мужа. Это было мое решение его взять, и для мужа это было важно. Я частный нотариус, у которого смена фамилии влечет смену очень многих документов, печатей, доступов к реестрам, и т.д. Плюс мои загранпаспорта , визы, а также вид на жительство в Европе...", — объяснила Кристина.
Поэтому менять фамилию, а значит и паспорт, она не собирается вообще. И в этом ничего плохого не видит.
"Моя мама после развода была на фамилии моего папы до следующего брака. Поэтому давайте больше не поднимать эту тему. Не хайповать на ней. В этом нет никакого смысла!", — подытожила женщина.
Однако в социальных сетях Кристина остается под своей девичьей фамилией "Горняк".
Напомним, молодая жена Остапчука рассказала, чего боится после 40 лет.
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