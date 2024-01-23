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Молода дружина Остапчука розповіла чого боїться після 40 років

23 січня 2024 06:27
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Стас Кожушко
Редактор
Молода дружина Остапчука розповіла чого боїться після 40 років
Блогерка Катерина Полтавська та шоумен Володимир Остапчук. Фото: Instagram/vova_ostapchuk
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор

Лише кілька днів тому 23-річна блогерка Катерина Полтавська відкрила свій салон краси в столиці. Це перший досвід великого бізнесу та взагалі власна справа дружини шоумена Володимира Остапчука. Вона поспілкувалась з підписниками та розповіла про ідею бізнесу та страх, з яким не хоче зіткнутися через 20 років. 

Відповідні сторіз з’явились в її Instagram.

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За словами блогерки, їй хотілось чимось займатися окрім ведення Instagram. Бо вона не звикла не ходити на роботу. Але водночас працювати на когось їй не хотілось. Вона любить масажі, а депіляція прибутковіша справа, ніж манікюр. Також Катерина зазначила, що коли як не зараз спробувати вести свою справу. 

"Попереду ще багато років, щоб щось змінити, якщо буде потрібно. Не хочу втратити час. Для мене страх — років через 20 бути залежною від чоловіка і тому подібне. А сумки й океани ще встигнуться. Це також ок, кожному своє. Але в мене свої пріоритети", — зізналась Катерина Полтавська. 

Продовжуючи тему залежності, блогерка поіронізувала, що коли прийшла додому з роботи, її чоловік приготував вечерю. Шоумен Остапчук потішив кохану пельменями зі сметаною. Чим він займався цілий день, Катерина не розповіла. 

Кулінарні таланти Володимира Остапчука. Скриншоти: Instagram/poka.tya

Нагадаємо, раніше ми писали, що Даша Квіткова приміряла зухвалий образ та розповіла про стосунки з Добриніним. Також ми розповідали, що українців  обурив відпочинок акторки Ксенії Мішиної на індонезійському острові Балі.

українські зірки
Катерина Полтавська
залежність
страхи

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