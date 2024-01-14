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Ексдружина Остапчука потрапила в неприємну ситуацію на відпочинку в Іспанії

14 січня 2024 11:37
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор
Ексдружина Остапчука потрапила в неприємну ситуацію на відпочинку в Іспанії
Блогерка Христина Горняк. Фото: Instagram/kristygor
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор

Ексдружина шоумена Володимира Остапчука, блогерка Христина Горняк повернулась до столиці Австрії, Відня, куди переїхала від початку повномасштабної війни, з Іспанії. Вона відпочивала в іспанській провінції Марбелья. Втім, на початку відпустки Горняк опинилась в неприємній ситуації.

Про це вона розповіла в сторіз свого Instagram.

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За словами блогерки, яка раніше займалась нотаріальною діяльністю, подорожувати в Марбельї без автівки майже не можливо. Вигідніше взяти авто на прокат, ніж користуватися таксі. Саме тому ексдружина Володимира Остапчука орендували автомобіль на одному з сайтів і оплатили послугу. 

Втім літак з Христиною запізнився на півтори години. Блогерка думала, якщо за авто плачено, то проблем з цим не буде. Втім, в сервісі сказали, що її машину віддали іншим, зняли бронь через запізнення і повернуть гроші через 3-5 днів. 

"А зараз нам зможуть дати іншу машину, за яку треба голову заплатити. І ще на автоматичній коробці, а механіці. Ну я згадала всі слова англійською, які знала, коли сварилась. У фіналі нам зробили upgrade авто, дали краще і дуже мило посміхались. Хоча тут в Іспанії могло бути і кидалово", — розповіла Горняк. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by kristygor (@kristygor)

Нагадаємо, раніше ми писали, що Христину Горняк зацькували за відсутність дітей в 37 років. Також ми розповідали, чи шкодує Христина Горняк про шлюб з Володимиром Остапчуком.

блогери
Іспанія
українські зірки
автомобіль
Христина Горняк

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