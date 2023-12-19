Поделил ли Остапчук совместный дом с бывшей — что об этом говорит сама Горняк

Бывшая Владимира Остапчука Кристина Горняк на интервью. Фото: скриншот с YouTube

Бывшая украинского ведущего Владимира Остапчука Кристина Горняк дала откровенное интервью. В нем экс-супруга актера призналась, что сейчас с домом, который она приобрела еще в браке с мужем, после того, как они развелись.

Об этом Кристина Горняк рассказала на интервью каналу "Люкс ФМ" в YouTube.

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Экс-возлюбленная украинского телеведущего призналась, поставлена ли точка в вопросе распределения общего дома после развода. Кристина рассказала, как она строила этот дом вместе со своим бывшим, и отметила, что в любом случае он считается общим.

"Точка пока не поставлена, потому что точка ставится тогда, когда люди приняли решение. Да, этот дом мы строили вместе в браке, и, к сожалению, пока спор есть касательно него. У нас был распределен бюджет, кто за что платит. Хотя я и говорю, что хочу быть иждивенцем, но я всегда работала, работаю и буду работать. По закону, даже если женщина не работает, это вообще считается общим имуществом супругов", — отметила Кристина Горняк.

Кристина Горняк во время интервью. Фото: скриншот с YouTube

По словам бывшей Владимира Остапчука, этот вопрос пока не решен. Кроме того, она отметила, что ей постоянно бросают в социальной сети доказательства того, что Владимир сейчас делает ремонт в том доме вместе со своей женой, блогершей Екатериной Полтавской.

"Мы пока не решили этот вопрос. Вторая сторона считает, что мне ничего не нужно отдать. Делает там уже ремонт, насколько я знаю. Я бы и не знала, если бы мне не бросали это постоянно в Instagram. Я хочу напомнить, что у меня половина дома", — также добавила бывшая жена Владимира Остапчука.

Развод Владимира Остапчука

Не так давно украинский телеведущий Владимир Остапчук расстался со своей женой Кристиной Горняк и женился на молодой блогерше Екатерине Полтавской. Причины развода Кристина не называла, но отметила, что в разводе всегда виноваты оба человека.

Ведущий Владимир Остапчук и Кристина Горняк на интервью. Фото: скриншот с YouTube

"С уважением ко всем сторонам не комментирую это. У меня есть позиция, и я ее буду придерживаться. Отношения — это работа двоих, это взаимодействие двоих, поэтому иногда нам кажется, что мы виноваты или кто-то виноват, а я считаю, что всегда виноваты двое. Лучше иногда паре разойтись, если вы разрушаете друг друга, чем бояться, что скажут", — заявляла Кристина Горняк в интервью.

Напомним, мы писали о том, что бывшая супруга Владимира Остапчука призналась, на что не может решиться в соцсетях.

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