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Бывшая помощница Вин Дизеля обвинила его в притязаниях

22 декабря 2023 11:17
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сирык
Анна Сирык
редактор
Бывшая помощница Вин Дизеля обвинила его в притязаниях
Вин Дизель. Фото: Eric Thayer, EPA-EFE
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сирык
Анна Сирык
редактор

Звезду "Форсажа" Вин Дизелю обвинили в интимных притязаниях. Бывшая помощница актера подала на него позыв.

Об этом пишет CNN.

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Актера Вин Дизеля обвиняют в сексуальном насилии и создании враждебной атмосферы на работе.

Бывшая помощница Аста Йонассон подала на него иск в Высший суд Лос-Анджелеса. Она утверждает, что в 2010 году с ней произошел ужасный инцидент в отеле.

Женщина рассказала, что Дизель пытался склонить ее к половому акту и мастурбировал у нее на глазах. Актер проигнорировал четкий отказ Йонассон. Женщина закричала и побежала в соседнюю комнату, однако Дизель настиг ее и прижал к стене своим телом.

"Вин Дизель категорически отрицает этот иск. Это первый раз, когда он слышит о такой претензии с 13-летним прошлым, которую сделала 9-дневная работница", — написал адвокат звезды Брайан Фридман.

Форсаж
Вин Дизель в фильме "Форсаж". Фото: стопкадр фильма

Йонассон подала на суд на Дизеля, компанию One Race Productions и его сестру Саманту Винсент. Она обвиняет их не только в сексуальном насилии и создании враждебной атмосферы, но и в незаконном увольнении.

Женщина утверждает, что Саманта Винсент, которая была президентом компании на тот момент, вызвала ее через несколько лет после нападения и уволила.

Бывшая помощница требует гражданского штрафа в размере 10 000 долларов США за каждое нарушение и неопределенный штрафной ущерб.

"Никто не слишком известен или влиятелен, чтобы уклониться от правосудия. Мы надеемся, что ее смелое решение рассказать поможет внести изменения и расширит возможности для других выживших" , — написала адвок вероятной жертвы Клер-Лиз Кутлей из Greenberg Gross LLP.

Напомним, что экс-муж Памелы Андерсон обвинили в изнасиловании.

Ранее писателя Фредерика Бегбедера обвинили в изнасиловании.

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