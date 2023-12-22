Бывшая помощница Вин Дизеля обвинила его в притязаниях
Звезду "Форсажа" Вин Дизелю обвинили в интимных притязаниях. Бывшая помощница актера подала на него позыв.
Об этом пишет CNN.
Вин Дизель добивался подчиненной в ванной комнате
Актера Вин Дизеля обвиняют в сексуальном насилии и создании враждебной атмосферы на работе.
Бывшая помощница Аста Йонассон подала на него иск в Высший суд Лос-Анджелеса. Она утверждает, что в 2010 году с ней произошел ужасный инцидент в отеле.
Женщина рассказала, что Дизель пытался склонить ее к половому акту и мастурбировал у нее на глазах. Актер проигнорировал четкий отказ Йонассон. Женщина закричала и побежала в соседнюю комнату, однако Дизель настиг ее и прижал к стене своим телом.
"Вин Дизель категорически отрицает этот иск. Это первый раз, когда он слышит о такой претензии с 13-летним прошлым, которую сделала 9-дневная работница", — написал адвокат звезды Брайан Фридман.
Йонассон подала на суд на Дизеля, компанию One Race Productions и его сестру Саманту Винсент. Она обвиняет их не только в сексуальном насилии и создании враждебной атмосферы, но и в незаконном увольнении.
Женщина утверждает, что Саманта Винсент, которая была президентом компании на тот момент, вызвала ее через несколько лет после нападения и уволила.
Бывшая помощница требует гражданского штрафа в размере 10 000 долларов США за каждое нарушение и неопределенный штрафной ущерб.
"Никто не слишком известен или влиятелен, чтобы уклониться от правосудия. Мы надеемся, что ее смелое решение рассказать поможет внести изменения и расширит возможности для других выживших" , — написала адвок вероятной жертвы Клер-Лиз Кутлей из Greenberg Gross LLP.
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