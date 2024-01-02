Колишня Венсана Касселя відпочиває у тому самому місті, де і він з новою пасією
57-річний французький актор Венсан Кассель зустрів новий рік разом зі своєю новою 27-річною дівчиною Нарою та її друзями у Ріо-де-Жанейро. Тим часом, колишня Венсана — 26-річна Тіна Кунакі — опублікувала фото з того ж міста.
Ними поділилася у своєму Instagram.
Любовний трикутник?
Колишній чоловік Моніки Белуччі, Венсан Кассель, полюбляє молодих жінок екзотичної зовнішності.
Вісім років актор був у стосунках з французською моделлю марокканського походження Тіною Кунакі, старше якої на 31 рік. За цей час пара встигла побратися та народити доньку.
Проте у 2023 році стало відомо, що вони розійшлися. А нещодавно чоловіка почали помічати з 27-річною австралійською моделлю Нарою Баптистою, яка зовнішньо схожа на колишню Венсана — Тіну.
Цей новий рік Кассель святкував з новою дівчиною та її однолітками на пляжі у Ріо-де-Жанейро.
Тим часом Тіна Кунакі перебувала у цьому ж бразильському місті. Дівчина публікувала фото з пляжу, апартаментів і вулиць. Вона також показалася з друзями.
Можливо, це просто збіг. Або пара спеціально шукає привід для зустрічі.
Нагадаємо, юна донька Моніки Белуччі замилувала романтичним фото з бойфрендом.
Також ми писали, що нова обраниця колишнього Белуччі засвітила розкішну фігуру в бікіні під час їхнього відпочинку.
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