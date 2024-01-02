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Колишня Венсана Касселя відпочиває у тому самому місті, де і він з новою пасією

2 січня 2024 16:17
089dddab-61b1-4d57-9ac0-91ad359b8800 - Ольга Квасниця
Ольга Квасниця
Редактор
Колишня Венсана Касселя відпочиває у тому самому місті, де і він з новою пасією
Колишня Венсана Касселя Тіна Кунакі. Фото: instagram.com/tinakunakey
089dddab-61b1-4d57-9ac0-91ad359b8800 - Ольга Квасниця
Ольга Квасниця
Редактор

57-річний французький актор Венсан Кассель зустрів новий рік разом зі своєю новою 27-річною дівчиною Нарою та її друзями у Ріо-де-Жанейро. Тим часом, колишня Венсана — 26-річна Тіна Кунакі — опублікувала фото з того ж міста. 

Ними поділилася у своєму Instagram.

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Колишній чоловік Моніки Белуччі, Венсан Кассель, полюбляє молодих жінок екзотичної зовнішності. 

Вісім років актор був у стосунках з французською моделлю марокканського походження Тіною Кунакі, старше якої на 31 рік. За цей час пара встигла побратися та народити доньку. 

 

Проте у 2023 році стало відомо, що вони розійшлися. А нещодавно чоловіка почали помічати з 27-річною австралійською моделлю Нарою Баптистою, яка зовнішньо схожа на колишню Венсана — Тіну. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by N A R A H (@narahbaptista)

Цей новий рік Кассель святкував з новою дівчиною та її однолітками на пляжі у Ріо-де-Жанейро. 

 

Венсан Кассель святкує з молодими друзями. Фото: instagram.com/narahbaptista 
Венсан Кассель
Нара Баптиста і Венсан Кассель. Фото: instagram.com/narahbaptista 

Тим часом Тіна Кунакі перебувала у цьому ж бразильському місті. Дівчина публікувала фото з пляжу, апартаментів і вулиць. Вона також показалася з друзями. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by tinakunakey (@tinakunakey)

Можливо, це просто збіг. Або пара спеціально шукає привід для зустрічі. 

Нагадаємо, юна донька Моніки Белуччі замилувала романтичним фото з бойфрендом. 

Також ми писали, що нова обраниця колишнього Белуччі засвітила розкішну фігуру в бікіні під час їхнього відпочинку. 

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