Колишня Венсана Касселя відпочиває у тому самому місті, де і він з новою пасією

Колишня Венсана Касселя Тіна Кунакі. Фото: instagram.com/tinakunakey

57-річний французький актор Венсан Кассель зустрів новий рік разом зі своєю новою 27-річною дівчиною Нарою та її друзями у Ріо-де-Жанейро. Тим часом, колишня Венсана — 26-річна Тіна Кунакі — опублікувала фото з того ж міста.

Ними поділилася у своєму Instagram.

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Вісім років актор був у стосунках з французською моделлю марокканського походження Тіною Кунакі, старше якої на 31 рік. За цей час пара встигла побратися та народити доньку.

Проте у 2023 році стало відомо, що вони розійшлися. А нещодавно чоловіка почали помічати з 27-річною австралійською моделлю Нарою Баптистою, яка зовнішньо схожа на колишню Венсана — Тіну.

Цей новий рік Кассель святкував з новою дівчиною та її однолітками на пляжі у Ріо-де-Жанейро.

Венсан Кассель святкує з молодими друзями. Фото: instagram.com/narahbaptista

Нара Баптиста і Венсан Кассель. Фото: instagram.com/narahbaptista

Тим часом Тіна Кунакі перебувала у цьому ж бразильському місті. Дівчина публікувала фото з пляжу, апартаментів і вулиць. Вона також показалася з друзями.

Можливо, це просто збіг. Або пара спеціально шукає привід для зустрічі.

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