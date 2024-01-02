Бывшая Венсана Касселя отдыхает в том же городе, где и он с новой пассией

Бывшая Венсана Касселя Тина Кунаки. Фото: instagram.com/tinakunakey

57-летний французский актер Венсан Кассель встретил новый год вместе со своей новой 27-летней девушкой Нарой и ее друзьями в Рио-де-Жанейро. Между тем, бывшая Венсана — 26-летняя Тина Кунаки — опубликовала фото из того же города.

Ими поделилась в своем Instagram.

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Восемь лет актер был в отношениях с французской моделью марокканского происхождения Тиной Кунаки, старше которой на 31 год. За это время пара успела пожениться и родить дочь.

Однако в 2023 году стало известно, что они разошлись. А недавно мужчину начали замечать с 27-летней австралийской моделью Нарой Баптистой, внешне похожей на бывшую Венсана — Тину.

Этот новый год Кассель праздновал с новой девушкой и ее сверстниками на пляже в Рио-де-Жанейро.

Венсан Кассель празднует молодых друзей. Фото: instagram.com/narahbaptista

Нара Баптиста и Венсан Кассель. Фото: instagram.com/narahbaptista

Тем временем Тина Кунаки находилась в этом же бразильском городе. Девушка публиковала фотографии с пляжа, апартаментов и улиц. Она также показалась с друзьями.

Возможно, это просто совпадение. Или пара специально ищет повод для встречи.

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